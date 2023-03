Martedì al cinema a tre euro

Ultimo appuntamento del mese, martedì 28 marzo nelle sale di Padova con le proiezioni dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

Cinema Il Lux

Due le opere scelte dal Cinema Il Lux per chiudere in bellezza il mese in corso, proiettate entrambe in versione originale sottotitolata. Si comincia alle 18.30 con “Women Talking - Il diritto di scegliere” (USA, 2022, 104’) di Sarah Polley. Il film è basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews e porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via. Si prosegue poi alle 21 con “Miracle - Storie di destini incrociati” (Romania, Repubblica ceca, Lettonia, 2021, 118’) di Bogdan George Apetri. Nella Romania dei nostri giorni, la giovane suora Cristina esce segretamente dal monastero isolato in cui si trova per occuparsi di una questione urgente e misteriosa. Il suo enigmatico viaggio la porta in giro per la città, prima in un ospedale, poi alla ricerca di un uomo. Non riuscendo a rintracciarlo Cristina si attarda, perdendo così il passaggio organizzato per rientrare. Trova un improvvisato taxi, ma sulla via del ritorno in monastero la attende un destino inaspettato. I suoi movimenti verranno ricostruiti da un ispettore di polizia, alla ricerca di una verità via via più incredibile.

Cinema Rex

Il Cinema Rex propone alle 21 il film “The quiet girl” (Irlanda, 2022, 97’) di Colm Bairéad. Cáit è una bambina di nove anni proveniente da una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita. Lottando silenziosamente a scuola e a casa, ha imparato a nascondersi davanti agli occhi di coloro che la circondano. Con l’arrivo dell’estate e l’avvicinarsi del termine dell’ennesima gravidanza della madre, i genitori decidono di mandare Cáit a vivere da parenti lontani. Senza sapere quando tornerà a casa, la bambina viene lasciata a casa di questi estranei con solo l’abito che indossa.

Cinema Esperia

Al Cinema Esperia alle 21 troviamo, invece, “The last ride of the wolves” (Paesi Bassi, Italia, 2022) di Alberto De Michele. Pasquale, un vecchio truffatore che ha perso la sua fortuna al gioco d'azzardo, organizza la sua ultima grande rapina e riunisce i Lupi, una banda di giostrai di luna park nord italiani che lavorano come ladri. La rapina di un camion portavalori che trasporta 12 milioni di euro in contanti potrebbe essere una buona pensione per tutti e garantire l'eredità del loro mestiere di vecchia scuola. Tuttavia, Pasquale non sa che questa non è l'unica rapina in atto.

Multiastra

Il Multiastra, infine, punta alle 17.30 e alle 20, sul film “Un uomo felice” (Francia, 2023, 89’) di Tristan Séguéla. Jean è il sindaco conservatore di una cittadina francese e proprio all’inizio della nuova campagna elettorale sua moglie Edith, dopo quarant’anni di matrimonio e tre figli, gli annuncia di essere un uomo: di esserlo sempre stato nel profondo del suo essere e di voler finalmente iniziare un percorso di transizione. La notizia sconvolge la vita di Jean e scatena una travolgente serie di equivoci, ma sarà infine Jean, e non Edith, a dover rimettere in discussione le proprie convinzioni.

I martedì

Gli appuntamenti con “I martedì al Cinema” torneranno nelle sale padovane nel mese di maggio 2023.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

Foto articolo da comunicato stampa