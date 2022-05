Martedì al cinema a tre euro

Proseguono anche per tutto il mese di maggio, nelle sale aderenti di Padova, le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Cinema Il Lux

In questo primo appuntamento del mese, martedì 3 maggio, due sono le proposte in cartellone al Cinema Il Lux. Si comincia alle 15.45 con la proiezione in versione originale sottotitolata di “Licorice Pizza” (USA, 2021, 133’) di Paul Thomas Anderson. Ambientato nel 1973, il film racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley, in un racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors. Si prosegue poi, alle 21, con “Tromperie – Inganno” (Francia, 2021, 105’) di Arnaud Desplechin. Philip, scrittore americano a Londra, dialoga con le donne della sua vita, in particolare con la sua amante, inglese, intelligente, colta e compromessa da un matrimonio a cui a soli trentacinque anni, si è già rassegnata. Da mesi abdica il talamo nuziale per fare l’amore, parlare e discutere (molto) solo con lei, nutrendo di parole il suo insaziabile appetito di scrittore. Amanti, spose, amiche rifugiate o terminali, studentesse bipolari, parlano tutte attraverso la voce di Philip, perfino in sogno. Nessun filo conduttore lega queste conversazioni se non l’eco lancinante delle ossessioni del suo autore, il sesso, l’adulterio, la fedeltà, l’antisemitismo, la letteratura. Feticista delle parole, Philip è in ascolto assoluto delle donne che lo circondano.

Cinema Rex

Al Cinema Rex troviamo, alle 21, il film “Po” (Italia, 2022, 75’) di Andrea Segre. Il 14 Novembre 1951, l’argine sinistro del Po a poche centinaia di metri dal ponte della ferrovia Padova-Bologna si spacca. La marea invade in pochi minuti le terre del Polesine, una delle regioni all’epoca più povere, più misere di tutta Italia. Migliaia di uomini, donne e bambini scappano mentre l’acqua rimane stagnante per mesi tra le case e le campagne. Oggi, 70 anni dopo, i bambini di allora ricordano con una memoria ancora viva quei mesi immortalati dalle pellicole perfettamente conservate negli archivi dell’Istituto Luce.

Cinema Esperia

Cinema italiano anche al Cinema Esperia con, alle 21, “Ennio” (Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021, 150’) di Giuseppe Tornatore, ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, musiche e immagini d’archivio.

Multiastra

Il Multiastra punta questa settimana su “Tintoretto - L’artista che uccise la pittura” (Italia, 2022, 90’) di Erminio Perocco, in sala alle 17.30 e 20.45. Tintoretto, il grande artefice del Rinascimento italiano, ha segnato in maniera profonda il volto artistico della città lagunare. Pittore irrequieto, era capace di sbalordire i suoi committenti con trovate sorprendenti, anche grazie alla gran velocita con cui eseguiva le sue opere. Le innovazioni tecniche della sua pittura hanno esercitato un’influenza profonda e costante sulla storia dell’arte. Non ci sono dubbi sulla modernità del Tintoretto, sulla audacia delle sue pennellate, sulla complessità delle storie narrate nei suoi quadri giganteschi, sulle sue strategie che oggi definiremmo da marketing.

MPX

Variegata è, infine, la proposta del Multisala Pio X – MPX, con quattro opere tra cui scegliere. Alle 19.45 si parte con “La figlia oscura” (USA, 2021, 121’) di Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e premiato a Venezia per la migliore sceneggiatura. Durante una vacanza al mare da sola, Leda rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, oltre che dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata, Leda è sopraffatta dai suoi ricordi personali legati alle prime fasi della maternità. Alle 20 inizia invece “Un figlio” (Tunisia, Francia, Libano, Qatar, 2019, 96’) di Mehdi Barsaoui, che ha valso all’attore Sami Bouajila, il premio come Migliore Attore nella sezione Orizzonti del festival di Venezia nel 2019, e nel 2021 ai César e ai Lumiere Awards. Tunisia, estate 2011. La vacanza nel sud del paese volge in tragedia per Fares, Meriem e per il loro figlio di dieci anni, Aziz, che viene colpito per errore durante un agguato. Il bambino ha bisogno di un trapianto, e ciò porterà alla luce un segreto tenuto a lungo nascosto. Aziz e la relazione tra Fares e Meriem riusciranno a sopravvivere? L’opera mostra le contraddizioni della Tunisia moderna, mossa da patriarcato e burocrazia. Ne emerge un racconto universale dove la coppia prima e la famiglia poi sono al centro delle illogicità di un sistema che mette la morale religiosa prima delle necessità umane. Alle 22 è il turno di “Bad Roads - Le strade del Donbass” (Ucraina, 2020, 100’) di Natalya Vorozhbit. Quattro vicende di amore, odio, fiducia, tradimento e violazione dei confini personali proiettate sullo sfondo della violazione dei confini nazionali: quattro storie che sembrano distinte e separate, in realtà unite dal fluire del racconto di un unico grande destino comune. Un mondo dove sembra non ci sia un domani, ma in cui non tutti sono indifesi e miserabili e anche le vittime più innocenti possono improvvisamente prendere il controllo. Infine, alle 22.10 troviamo “Tromperie – Inganno” (Francia, 2021, 105’) di Arnaud Desplechin.

Nei mesi di aprile, maggio e novembre

Tutti i martedì dei mesi di aprile, maggio e novembre 2022, gli appassionati avranno la possibilità di apprezzare nuovi titoli cinematografici, scoprire, o riscoprire, nuovi attori e registi al costo di soli tre euro, riappropriandosi del piacere di tornare a vivere le sale cinematografiche.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/