Martedì al cinema a tre euro

A partire da martedì 5 aprile torna nelle sale cinematografiche padovane la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, pluriennale progetto di successo della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì dei mesi di aprile, maggio e novembre 2022, gli appassionati avranno la possibilità di apprezzare nuovi titoli cinematografici, scoprire, o riscoprire, nuovi attori e registi al costo di soli tre euro, riappropriandosi del piacere di tornare a vivere le sale cinematografiche.

Sono cinque le sale padovane che hanno aderito quest’anno all’iniziativa: il Cinema Il Lux, il Cinema Rex, il Cinema Esperia, il Multiastra e il Multisala PIO X-MPX.

Cinema Il Lux

In questo primo martedì di rassegna, il Cinema Il Lux proporrà tre opere in versione originale sottotitolata. Si inizia alle 16.45 con “Full Time - Al cento per cento” (Francia, 2021, 85’) di Eric Gravel, premiato alla 78a edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy e per la Miglior regia. Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino, senza rinunciare a nulla di ciò che le riempie la vita. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, nonostante il rischio di inciampare. Si prosegue alle 18.45 con “Lunana” (Bhutan, 2019, 110’) di Pawo Choyning Dorji. Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Preso dallo sconforto, è sul punto di decidere di tornare a casa, ma a poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo. L’ultima proiezione, in cartellone alle 21, è “Lamb” (Islanda, 2021, 106’) di Valdimar Jóhannsson, storia di una coppia che vive in una remota fattoria immersa nella fredda natura islandese, dove accudisce il loro gregge e lavorano la terra. Un giorno i due rinvengono un neonato in un loro campo agricolo e non sanno come mai si trovi lì da solo. Non avendo figli, ma allettati dalla prospettiva di una vita familiare, Maria e Ingvar decidono di tenere il piccolo con loro. Non sanno che il loro momento di gioia è destinato a finire e li porterà alla completa distruzione.

Cinema Rex

Il Cinema Rex propone, alle 21, il film “Piccolo corpo” (Italia, Francia, Slovenia, 2021, 89’) di Laura Samani. Italia, 1900. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la tradizione cattolica, l’anima della bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare di un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita per un solo respiro, per battezzarli e salvare la loro anima. Intraprende il viaggio con il corpicino di sua figlia nascosto in una scatola e incontra Lince, un ragazzo solitario che si offre di aiutarla. Partono per un’avventura che permetterà ad entrambi di avvicinarsi al miracolo.

Cinema Esperia

Sempre alle 21, questa volta al Cinema Esperia, inizia “Assassinio sul Nilo” (USA, 2022, 127’) di Kenneth Branagh, basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie. Linnet Ridgeway, bella e ricca ereditiera, ha appena sposato il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba. Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway. Indagando, Hercule Poirot scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una buona ragione per ucciderla.

Multiastra

Il Multiastra punta, alle 20.30, su “Dune” (USA 2021, 155’) di Denis Villeneuve, fresco della vittoria agli Oscar 2022 nelle categorie migliore fotografia, montaggio, scenografia, colonna sonora, suono ed effetti visivi. Il film, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Multisala Pio X – MPX

Quattro le opere tra le quali scegliere al Multisala Pio X – MPX. Si comincia alle 20 con “Una storia d'amore e di desiderio” (Francia, 2021, 102’) di Leyla Bouzid. Ahmed, 18 anni, francese di origine algerina, è cresciuto in una banlieue di Parigi. Nelle aule dell’università incontra Farah, giovane tunisina vitale e appassionata, che si è appena trasferita in Francia. Mentre scopre insieme a lei un corpus di letteratura araba erotica di cui non immaginava l’esistenza, Ahmed si innamora di Farah e, benché sconvolto da questo desiderio, cerca in tutti i modi di resistere. In alternativa, alle 20.10, si può scegliere “Il ritratto del duca” (Gran Bretagna, 2020, 96’) di Roger Michell. Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di 60 anni, rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più nella cura degli anziani, per i quali si era battuto già in precedenza. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie. L'unica verità era che era un brav'uomo determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Alle 22.05 è il turno di “Un altro mondo” (Francia, 2021, 96’) di Stéphane Brizé. La storia ruota attorno al cinquantasettenne Philippe Lemesle, dirigente di un gruppo industriale americano, alle prese con problemi con sua moglie, che è in procinto di lasciarlo perché l'uomo che ama si è lentamente lasciato consumare dalla pressione del suo lavoro. Intrappolato tra il suo impegnativo ruolo in azienda e la sua vita privata, Philippe non sa più come soddisfare le richieste dei suoi superiori ed è arrivato al punto di rottura. Si chiude alle 22.10 con “Full Time - Al cento per cento” (Francia, 2021, 85’) di Eric Gravel.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/