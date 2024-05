Martedì al cinema a tre euro

Dopo il successo del mese di marzo, proseguono anche per tutto il mese di maggio nelle sale di Padova le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato nell’ambito della convenzione Regione – AGIS - ANEC in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Cinema Esperia

Per questo primo appuntamento del mese, martedì 7 maggio, il Cinema Esperia di Padova propone, alle 21 la visione di “Gloria!” (Italia, Svizzera, 2024) di Margherita Vicario. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, il film racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

Cinema Rex

L’opera “Gloria!” (Italia, Svizzera, 2024) di Margherita Vicario è in cartellone anche al Cinema Rex sempre alle 21. Inoltre, verrà proiettato alle 19 anche “La sala professori” (Germania, 2024) di ?lker Çatak. Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

Cinema Il Lux

Al Cinema Il Lux alle 18.30 troviamo la proiezione in versione originale sottotitolata di “C'era una volta in Bhutan” (Taiwan, Francia, USA, Hong Kong, Bhutan, 2023) di Pawo Choyning Dorji. Regno del Bhutan, 2006. La modernizzazione è finalmente arrivata. Il Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, e ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per insegnare alla gente a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma gli abitanti del posto non sembrano convinti. In viaggio nelle zone rurali del Bhutan, dove la religione è più popolare della politica, il supervisore elettorale scopre che un monaco sta organizzando una misteriosa cerimonia per il giorno delle elezioni.

Multiastra

In programmazione al Multiastra figura, alle 20.30, “E la festa continua!” (Francia, Italia, 2023) di Robert Guédiguian. Rosa è il cuore e l’anima del quartiere popolare nella vecchia Marsiglia. Divide la sua energia strabordante tra la sua famiglia numerosa e unita, il suo lavoro da infermiera e il suo impegno politico a favore dei più svantaggiati. Ma quando si avvicina alla pensione, le sue illusioni cominciano a vacillare. Sostenuta dalla vitalità dei suoi cari e dall’incontro con Henri, si rende conto che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, sia politici che personali.

Porto Astra

Protagonista questa settimana al Porto Astra è la musica con, alle 17.20 e 20.40, il film “Back to Black” (USA,2024) di Sam Taylor-Johnson. La straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

