Martedì al cinema a tre euro

Al via martedì 7 marzo nelle sale di Padova gli appuntamenti dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

La rassegna consentirà agli appassionati di recarsi al cinema tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, con un biglietto al costo ridotto di tre euro, permettendo così di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

Cinema Esperia

In questo primo martedì di rassegna il Cinema Esperia punta su “Anton Cechov 1890” (Francia, 2015, 96’) di René Féret, che troviamo in cartellone alle 21. Il film segue le vicende del drammaturgo russo e della sua famiglia: i suoi successi e le sue sfide, il suo rapporto con la professione di medico e, parallelamente, di autore, i suoi affetti personali e molte altre sfaccettature dell’autore di quelle opere ormai imprescindibilmente parte della letteratura che studiamo, amiamo, rappresentiamo ad oggi.

Cinema Il Lux

Per gli appassionati delle proiezioni in versione originale sottotitolata, l’appuntamento è al Cinema Il Lux che, alle 17.30 propone la visione di “Decision to leave” (Corea del Sud, 2022,138’) di Park Chan-wook, Premiato al Festival di Cannes 2022 per la Migliore regia. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione. Segue, alle 20.30, sempre proiettato in lingua originale, “Argentina, 1985” (Argentina, USA, 2022, 140’) di Santiago Mitre. Il film è ispirato alla vera storia dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, che nel 1985 hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre. Senza lasciarsi scoraggiare dall’influenza ancora considerevole dei militari all’interno della loro fragile nuova democrazia, Strassera e Moreno Ocampo hanno riunito una giovane squadra legale di improbabili eroi per la loro battaglia alla Davide contro Golia. Nonostante le costanti minacce per se stessi e per le loro famiglie, hanno lottato per portare giustizia alle vittime della giunta militare.

Cinema Rex

Dalla 75° edizione del Festival di Cannes, dove si è aggiudicata il Premio della Giuria, arriva alle 21 al Cinema Rex l’opera “Le otto montagne” (Italia, Francia, Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Multiastra

Infine, alle 20.15 al Multiastra, troviamo “Non così vicino” (Svezia, USA, 2023, 126’) di Marc Forster. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, l’opera racconta la storia di Otto Anderson, un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

