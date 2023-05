Martedì al cinema a tre euro

Proseguono martedì 9 maggio nelle sale di Padova le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Il Lux

Il Cinema Il Lux propone anche questa settimana, alle 18.30, la visione di un film in versione originale sottotitolata: “Le petit piaf” (Francia, 2021, 95’) di Gérard Jugnot. In un villaggio, Nelson, 10 anni, sogna di diventare un grande cantante e di rendere così orgogliosa sua madre, che lo sta crescendo da sola. Dopo aver fatto domanda per il programma televisivo Star Kids con l'aiuto dei suoi amici Mia e Zizou, decide di trovare un allenatore per prepararsi alla competizione. Per fortuna Pierre Leroy, famoso cantante con una carriera a mezz'asta, è in tournée sull'isola.

Cinema Rex

Film italiano, invece, al Cinema Rex che offre, alle 21.00, la visione ad ingresso ridotto di “L'ultima notte di Amore” (Italia, 2023, 120’) di Andrea Di Stefano. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Cinema Esperia

In cartellone al Cinema Esperia troviamo, sempre alle 21.00, “Mediterranean Fever” (Germania, Francia, Cipro, Palestina, 2022, 108’) di Maha Haj, Premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2022 – Un Certain Regard. Waleed, 40 anni, palestinese che vive ad Haifa con la moglie e i due figli, coltiva le sue velleità di scrittore in giornate interminabili senza ispirazione. Un giorno arriva nel suo condominio un nuovo vicino, Jalal, amante della musica, della compagnia, e di piccoli traffici loschi. Superata la diffidenza iniziale, i due uomini diventano ben presto amici inseparabili.

Multiastra

Il Multiastra punta questa settimana sul genere documentario proiettando, a partire dalle 20.45, “The Beat Bomb” (Italia, Argentina, 2022, 83’) di Ferdinando Vicentini Orgnani. Un viaggio iniziato nel 2007 con la casualità di un incontro tra un regista e un grande poeta. Poteva finire lì, ma invece, per una serie di casualità, tra i due è nata una collaborazione e un'amicizia che è andata avanti, tra Roma e San Francisco, fino alla fine della lunga vita di Lawrence Ferlinghetti, padre nobile della Beat Generation.

Porto Astra

Due le opere tra cui scegliere questa settimana al Multisala Porto Astra. Alle 16.50 e, in replica, alle 20.25, inizia “Beau ha paura” (Canada, USA, 2023, 179’) di Ari Aster. Il pavido Beau, introverso e facile preda di ansie e ossessioni, si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre; ma, alla vigilia della partenza, di fronte a lui esplode il caos. Incapace di giungere a destinazione in un mondo completamente impazzito, Beau percorrerà strade che non si trovano su alcuna mappa e sarà costretto ad affrontare tutte le paure e le bugie di una vita. Per gli amanti dell’animazione, alle 17.00, è il turno di “Mavka e la foresta incantata” (Ucraina, 2023, 90’) di Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh. Mavka è una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode difende la foresta dai pericoli esterni inclusa l’invasione degli umani nel suo regno. Un giorno dovrà affrontare una scelta impossibile: scegliere tra l’amore e il suo dovere da guardiana del Cuore della Foresta.

Biglietti ridotti

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

Foto articolo da comunicato stampa