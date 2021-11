Martedì al cinema a tre euro

Proseguono martedì 9 novembre nelle sale padovane aderenti le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese di novembre, la rassegna consentirà al pubblico di vedere le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto.

Cinema Rex

È il caso, questa settimana, del Cinema Rex dove, alle 21, Salvatore Frisina, membro della Consulta Universitaria del Cinema dell’Università degli Studi di Padova, introdurrà la proiezione di “Tre piani” (Italia 2021, 119’) di Nanni Moretti. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l'ingresso della palazzina. Al contrario, dietro quelle porte blindate, ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete.

Ricca e variegata si presenta anche la programmazione delle altre sale padovane aderenti all’iniziativa.

Cinema Il Lux

Tre le possibilità tra le quali scegliere in questo secondo martedì di novembre al Cinema Il Lux. Alle 16.30 propone “70 Binladens” (Spagna 2019, 100’) di Koldo Serra. Raquel è una donna con un grave problema da risolvere nel giro di poche ore: ha assoluto bisogno di 35 mila euro, ma giusto quando riesce a convincere il direttore della banca a concederle il credito subito e in contanti, ecco che una coppia di rapinatori incappucciati, irrompe nella filiale nel tentativo di svaligiarne le casseforti. Clienti e impiegati sono ora presi in ostaggio, arriva la polizia, comincia la trattativa coi negoziatori. Per Raquel però il tempo a disposizione sta per scadere. Segue, alle 19, “Upside Down” (Italia, 2021, 90’) di Luca Tornatore. Il film racconta la storia di Paolo, un giovane con sindrome di Down, che cerca in ogni modo di condurre un'esistenza il più possibile "normale". Nonostante alcuni momenti in cui ha un leggero decadimento cognitivo e ha atteggiamenti infantili, Paolo lavora in un ristorante e frequenta la palestra. Qui incontra Armando, un uomo di mezza età dal carattere duro e solitario, che allena giovani promesse della box. Grazie a lui, il ragazzo inizia un corso di fit box, appassionandosi talmente tanto allo sport da iniziare ad allenarsi con i pugili dilettanti e salire sul ring. L’ultima proiezione della serata, alle 21, sarà, in versione originale sottotitolata, “Dovlatov - I libri invisibili” (Russia, Polonia, Serbia 2017, 126’) di Aleksey German Jr, Orso d'argento per il miglior contributo artistico a Elena Okopnaya al Festival di Berlino 2018. Il film narra la storia di Sergey Donatovic Dovlatov, scrittore e giornalista nella San Pietroburgo del 1971 destinato a diventare una delle figure più rappresentative della letteratura russa moderna. "Ci vuole coraggio per mantenersi integri quando non si è nessuno" si ripete Dovlatov dopo essersi licenziato dal giornale in cui sbarca il lunario, per il quale i suoi articoli sono sempre troppo cupi, pessimisti, avversi alle progressive sorti del socialismo.

Cinema Esperia

Film in lingua originale anche al Cinema Esperia, che alle 21, punta su “The Last Duel” (USA 2021, 152’) di Ridley Scott. Nella Francia del XIV secolo, Marguerite de Thibouville moglie del cavaliere Jean de Carrouges, afferma di essere stata stuprata dal miglior amico del marito, lo scudiero Jacques Le Gris. Jean allora sfida a duello l'amico e, per l'onore della moglie, combatterà l'ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese.

Multiastra

Guarda invece alla Francia, il Multiastra, dove, alle 17 e alle 20.20, inizia “Petite Maman” (Francia 2021, 72’) di Céline Sciamma. Il film ha per protagonista Nelly, una bambina di otto anni che dopo la morte della nonna passa qualche giorno nella casa di campagna dove è cresciuta la madre, Marion. Girovagando nel bosco, si imbatte per caso in un’altra bambina che sta costruendo una capanna di legno e con cui nasce un rapporto speciale: la nuova amica si chiama proprio Marion.

Multisala Pio X – MPX

Sono tre anche le proposte questo martedì del Multisala Pio X – MPX. Si inizia alle 17.15 con “L'Arminuta” (Italia 2021, 110’) di Giuseppe Bonito, tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio vincitore del Premio Campiello 2017. Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in un mondo estraneo. Alle 19.45 e 22 si prosegue con “A White White Day - Segreti nella nebbia” (Islanda, Danimarca, 2019, 109’) di Hlynur Palmason, un’intrigante storia di vendetta e amore incondizionato. In una remota cittadina islandese, Ingimundur è un capo di polizia in congedo dopo la scomparsa della moglie in un inspiegabile incidente stradale. Quando viene ritrovata una scatola con alcuni effetti personali della donna, Ingimundur inizia a sospettare che lei lo tradisse con un uomo del posto. Lentamente la ricerca della verità diventa ossessione e inevitabilmente l’uomo inizia a mettere in pericolo se stesso e i propri cari. Infine, alle 20.15, troviamo “Marilyn ha gli occhi neri” (Italia 2021, 110’) di Simone Godano. Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

