"Martedì della clinica neurologica": Alessandra Rufa parlerà di malattie neurodegenerative

I “Martedì della Clinica Neurologica”, nati dalla collaborazione tra Università di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, sono curati scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, e organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center.

Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova , con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Nel solco di questa tradizione, anche il 2021 offre un denso programma di interventi on line , distribuiti da marzo a maggio, focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione. Si parlerà di COVID 19, malattie mitocondriali, ictus, malattie del sistema nervoso centrale e periferico, atrofia muscolare, sclerosi multipla, emicrania, malattie neurodegenerative e Alzheimer.

Martedì 4 maggio alle ore 17.30 Alessandra Rufa dell’Università di Siena parteciperà al ciclo di incontri con un intervento dal titolo “Analisi dei movimenti oculari e delle pupille come strumento diagnostico nelle malattie neurodegenerative”.

Per la partecipazione in streaming: https://unipd.zoom.us/j/ 87902454186

Alessandra Rufa è Professoressa associata di Neurologia all’Università di Siena ed è un’esperta di Neuroscienze della Visione e Neuroftalmologia.

Dopo la laurea in Medicina, le specializzazioni in Oculistica (1991) e Neurologia (2005) e il Dottorato presso l’Università di Siena, ha intrapreso varie esperienze di ricerca all’estero. È stata Research fellow alla Columbia University di New York e alla Johns Hopkins University di Baltimora (2001-2013) e Research Assistant presso il National Eye Institute dell’NIH a Bethesda dal 2014 al 2015.

È stato membro del comitato scientifico di Neuroftalmologia della Società Europea di Neurologia. È a capo di EVALab (Eye-tracking and Visual Applications Lab) all’Università di Siena, che si occupa di tecnologia di eye-tracking e delle sue applicazioni nelle neuroscienze cognitive, nelle reti neurali, nella diagnosi delle malattie neurodegenerative e in riabilitazione.

Nel 2018 ha fondato NEUROSENSE, laboratorio di ricerca nato da una partnership commerciale e di sviluppo che ha come obiettivo principale l’attività di ricerca in ambito biometrico con particolare riferimento alle analisi dei segnali neurofisiologici.

Gli altri appuntamenti

11.05.2021

Simone Rossi, Università degli Studi di Siena

Neuromodulazione non invasiva in neurologia e psichiatria

18.05.2021

Andrea Cortese, USL, Regno Unito

Espansioni introniche e retrogeni: nuove implicazioni clinico-diagnostiche

25.05.2021

Annachiara Cagnin, Università degli Studi di Padova

Come cambia la diagnosi e la cura nella Malattia di Alzheimer

Eventi accreditati ECM - Segr. Amministrativa: cl.neurologica@aopd.veneto.it

