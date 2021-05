Annachiara Cagnin all’ultimo appuntamento dei “Martedì della clinica": focus sull'Alzheimer

I “Martedì della Clinica Neurologica”, nati dalla collaborazione tra Università di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, sono curati scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, e organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center.

Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova , con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Nel solco di questa tradizione, anche il 2021 offre un denso programma di interventi on line , distribuiti da marzo a maggio, focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione. Si parlerà di COVID 19, malattie mitocondriali, ictus, malattie del sistema nervoso centrale e periferico, atrofia muscolare, sclerosi multipla, emicrania, malattie neurodegenerative e Alzheimer.

Martedì 25 maggio alle ore 17.30 sarà Annachiara Cagnin dell’Università di Padova a partecipare all’appuntamento conclusivo del ciclo di incontri con un intervento dal titolo “Come cambia la diagnosi e la cura nella Malattia di Alzheimer”.

Per la partecipazione in streaming: https://unipd.zoom.us/j/89498670975

Professoressa associata di Neurologia all’Università di Padova, Annachiara Cagnin è responsabile del Centro per il declino cognitivo e la demenza della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale-Università di Padova.

Dopo la laurea in Medicina e la specializzazione in Neurologia a Padova, ha vinto la Fellowship della Comunità Europea “Marie-Curie Training Grant” con un progetto sulla neuroinfiammazione nella Malattia di Alzheimer. Ha quindi trascorso tre anni come Research Fellow presso la MRC Cyclotron Unit dell’Hammersmith Hospital (Imperial College) a Londra dove si è interessata dell’applicazione di innovativi traccianti molecolari per la microglia in PET. Nello stesso periodo è stata Consultant Neurologist per l’NHS. È stata Visiting Scientist a Sydney (2005) e a Sheffield (2011) per progetti di neuroimaging in patologie neurodegenerative.

Si è interessata allo studio dei correlati neuro-anatomici e funzionali dei disturbi comportamentali, al neuroimaging molecolare e all’applicazione clinica di uno spettro di biomarkers nella diagnosi differenziale delle demenze (Malattia di Alzheimer, Malattia a corpi di Lewy e demenze frontotemporali). È membro del Consiglio Direttivo della SINdem.

È autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate e di un libro sulle demenze a rapida progressione.

25.05.2021

Annachiara Cagnin, Università degli Studi di Padova

Come cambia la diagnosi e la cura nella Malattia di Alzheimer

Eventi accreditati ECM - Segr. Amministrativa: cl.neurologica@aopd.veneto.it

