“Infezione da West Nile virus”, ai "Martedì della clinica neurologica" Luisa Barzon

I “Martedì della Clinica Neurologica”, nati dalla collaborazione tra Università di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, sono curati scientificamente dalla Prof.ssa Annachiara Cagnin, organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center.

Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova , con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Nel solco di questa tradizione, anche il 2023 offre un denso programma di interventi , distribuiti da febbraio a giugno, focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione. Si parlerà anche del virus di West Nile, di emicrania, epilessia, angiopatia amiloide, mielopatie cervicali, malattie neurodegenerative, malattia di Huntington e delle nuove terapie e nuove frontiere di neuroimaging predittivo.

L'evento

Martedì 21 febbraio alle ore 17.30, sarà la prof.ssa Luisa Barzon dell’Università di Padova a tenere l’intervento dal titolo “Infezione da West Nile virus: aggiornamenti su epidemiologia, patogenesi e diagnosi”. L’incontro si terrà in presenza nell’Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze (Via Giustiniani 5 – Padova) e online (per la partecipazione in streaming: https://unipd.zoom.us/j/88959319767).

Luisa Barzon è Professore Associato in Biotecnologie e Metodi in Medicina di Laboratorio al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova e coordina la sezione virus emergenti e patogeni trasmessi da vettori del Laboratorio Regionale di Riferimento della Regione Veneto.

È membro del Management Team di EVD-LabNet, ECDC (dal 2021) e della Task Force Arbovirus della Regione Veneto (dal 2020). Ha partecipato allo sviluppo di linee guida per la sorveglianza e la gestione delle infezioni virali trasmesse da vettori a livello nazionale (Regione Veneto, Ministero della Salute, SIV-ISV, AMCLI) e internazionale (OMS, ECDC).

È responsabile di progetti di ricerca sulle infezioni emergenti e riemergenti (epidemiologia, genetica, patogenesi e diagnosi); modelli in vitro per studiare le interazioni patogeno-ospite; risposte immunitarie innate e adattative alle infezioni virali e ai vaccini; applicazioni delle nuove biotecnologie in microbiologia diagnostica; oncologia virale.

Ha ricevuto finanziamenti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, da EU Horizon2020 e da EU4Health.

Gli altri appuntamenti

21.02.2023

Luisa Barzon, Università degli Studi di Padova

Infezione da West Nile virus: aggiornamenti su epidemiologia, patogenesi e diagnosi

28.02.2023

Filippo Dainese, Azienda Ospedale - Università di Padova

Gestione delle farmacoresistenze in epilessia

07.03.2023

Pietro Parchi, Università degli Studi di Bologna

RT-QuIC nelle alfa synucleinopatie

14.03.2023

Giancarlo Logroscino, Università degli Studi di Bari

Epidemiologia della degenerazione lobare frontotemporale

21.03.2023

Cristina Tassorelli, Università degli Studi di Pavia

Update sull’emicrania

28.03.2023

Marialuisa Zedde, Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Angiopatia amiloide: cosa sappiamo e cosa non sappiamo

04.04.2023

Stefano Meletti, Azienda Ospedaliera - Università di Modena

Mioclono nelle epilessie

11.04.2023

Luca Bello, Università degli Studi di Padova

Correlazioni genotipo-fenotipo nelle distrofinopatie

18.04.2023

Pieter A Van Doorn, University Medical Center Rotterdam

Guidelines for the diagnosis of Guillain-Barrè

02.05.2023

Maurizio Fornari, IRCCS Humanitas Milano

Mielopatie cervicali

09.05.2023

Renato Mantegazza, Istituto Neurologico C. Besta di Milano

Nuove terapie nella miastenia gravis

18.05.2023

Massimo Filippi, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Nuove frontiere di neuroimaging predittivo

23.05.2023

Inigo Gabilondo Cuéllar, Biocruces Bizkaia Health Research Institut Bilbao

The retina as a biomarker of brain diseases

30.05.2023

Chiara Briani, Università degli Studi di Padova

Gammopatie monoclonali di significato neurologico

06.06.2023

Silvia Daniela Morbelli, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Genova

Imaging nucleare nelle patologie neurodegenerative

Eventi accreditati ECM - Segr. Amministrativa: cl.neurologica@aopd.veneto.it

https://www.aopd.veneto.it/Marted-della-Clinica-Neurologica