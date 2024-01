La diagnosi e la terapia della malattia di Parkinson nel terzo millennio, Angelo Antonini per i “Martedì della clinica neurologica”

Martedì 23 gennaio alle ore 17.30 in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze di via Giustiniani 2 a Padova si terrà il secondo appuntamento del nuovo ciclo dei “Martedì della Clinica Neurologica” con un incontro, aperto al pubblico, che avrà per relatore il professor Angelo Antonini dal titolo “La diagnosi e la terapia della malattia di Parkinson nel terzo millennio”.

Angelo Antonini

Angelo Antonini del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova ha conseguito la laurea in medicina nel 1986, la specialità in neurologia nel 1990 ed il dottorato in neuroscienze nel 1994. È stato ricercatore dal 1995 presso la New York University e dal 1998 in Italia presso l’Istituto per la malattia di Parkinson di Milano. Le sue ricerche si sono concentrate sulla definizione delle alterazioni chimiche e funzionali nel Parkinson, parkinsonismi atipici (atrofia multisitemica e paralisi sopranucleare progressiva), distonie e corea di Huntington utilizzando diverse tecniche di neuroimmagine inclusa la PET, SPECT e la risonanza magnetica. La sua ricerca si concentra sulla farmacologia dei farmaci dopaminergici, neuroimaging e aspetti cognitivi e comportamentali della malattia del sistema extrapiramidale. Attualmente è presidente della sezione europea della società internazionale per i disturbi del movimento (MDS) e membro del board scientifico dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN). L’unità svolge studi farmacologici con terapie innovative inclusi anticorpi monoclonali nel Parkinson, nella Paralisi Sopranucleare Progressiva e nelle demenze. È inoltre centro di riferimento nazionale per la stimolazione cerebrale profonda (DBS) e per le terapie infusionali sottocutanee e duodenali (apomorpfina e Duodopa). Nel corso della sua carriera accademica Angelo Antonini ha pubblicato oltre 300 manoscritti indicizzati e numerosi capitoli di libri. Il suo H-Index è 71 (Scopus). È attivo come revisore per le principali riviste mediche in medicina e neurologia.

I “Martedì della Clinica Neurologica”

Inaugurati nel 1973, i “Martedì della Clinica Neurologica” sono seminari di carattere clinico-scientifico focalizzati sulle novità salienti nei vari ambiti della Neurologia e delle Neuroscienze che hanno una lunga tradizione a Padova. Dalla prima edizione si sono avvicendati negli anni illustri ospiti nazionali e internazionali per fare il punto sulle nuove frontiere della neurologia e produrre aggiornamenti clinici e scientifici. Il programma del 2024 si svolgerà, come sempre, ogni martedì a partire dal 16 gennaio in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze, Azienda-Ospedale-Università di Padova, in modalità duale, presenza e streaming, dalle ore 17.30 alle 18.30. Prima del seminario, alle ore 16.00, si terrà una discussione con il relatore su casi clinici real world attinenti all’argomento del giorno. I “Martedì della Clinica Neurologica” sono curati scientificamente dalla Prof.ssa Annachiara Cagnin, organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Prof. Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Padova Neuroscience Center, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedale - Università Padova.

Partecipazione

Per informazioni: cl.neurologica@aopd.veneto.it

Collegamento Zoom: https://unipd.zoom.us/j/ 88959319767

La partecipazione è libera e gratuita.

Calendario dei prossimi seminari

Alberto Benussi (Brescia-Trieste)

Paola Perini (Padova)

Frank Winkler (Heidelberg)

Anna Estraneo (Firenze)

Antonio Uncini (Chieti)

Nick Ward (London, UK)

Alberto Priori (Milano)

Antonino Vallesi (Padova)

Roberto Mai (Milano)

Patrick Chinnery (Cambridge, UK)

