“Linee guida per la diagnosi della sindrome di Guillain-Barré”, Pieter A. van Doorn ai "Martedì della clinica neurologica"

I “Martedì della Clinica Neurologica”, nati dalla collaborazione tra Università di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, sono curati scientificamente dalla Prof.ssa Annachiara Cagnin, organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center.

Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova , con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Nel solco di questa tradizione, anche il 2023 offre un denso programma di interventi , distribuiti da febbraio a giugno, focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione. Si parlerà anche del virus di West Nile, di emicrania, epilessia, angiopatia amiloide, mielopatie cervicali, malattie neurodegenerative, malattia di Huntington, sindrome di Guillain-Barré e delle nuove terapie e nuove frontiere di neuroimaging predittivo.

Martedì 18 aprile alle ore 17.30, sarà Pieter A. van Doorn della University Medical Center Rotterdam a tenere il seminario dal titolo “Guidelines for the diagnosis of Guillain-Barré”. L’incontro si terrà in presenza nell’Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze (Via Giustiniani 5 – Padova) e online (per la partecipazione in streaming: https://unipd.zoom.us/j/88959319767).

Pieter A. van Doorn

Pieter A. van Doorn è professore ordinario di Neurologia all’Erasmus University Medical Center di Rotterdam, dove è chief del gruppo malattie neuromuscolari. Ha conseguito la laurea in medicina e la specializzazione in neurologia e neurofisiologia clinica all’Università Erasmus a Rotterdam.

I suoi principali campi di interesse e di ricerca sono le neuropatie immuno-mediate, la sindrome di Guillain-Barré (GBS), la poliradocolonevrite cronica, la polineuropatia assonale cronica e la malattia di Pompe. Pieter A. van Doorn è promotore di numerosi studi sui meccanismi immunitari, l’effetto della terapia immunomodulante e le misure di outcome di GBS e CIDP; ha inoltre condotto numerosi trial controllati randomizzati su GBS e CIDP. È past-president della Peripheral Nerve Society (PNS) e dell’Inflammatory Neuropathy Consortium (INC). È membro del comitato direttivo dell’International GBS Outcome study (IGOS), e ha contribuito alle linee guida EAN-PNS della CIDP e della GBS. È autore di oltre 400 articoli scientifici in riviste di altro prestigio, H index 85.

Scarica la locandina con tutti gli incontri

Gli altri appuntamenti

18.04.2023

Pieter A. Van Doorn, University Medical Center Rotterdam

Guidelines for the diagnosis of Guillain-Barrè

02.05.2023

Maurizio Fornari, IRCCS Humanitas Milano

Mielopatie cervicali

09.05.2023

Renato Mantegazza, Istituto Neurologico C. Besta di Milano

Nuove terapie nella miastenia gravis

18.05.2023

Massimo Filippi, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

Nuove frontiere di neuroimaging predittivo

23.05.2023

Inigo Gabilondo Cuéllar, Biocruces Bizkaia Health Research Institut Bilbao

The retina as a biomarker of brain diseases

30.05.2023

Chiara Briani, Università degli Studi di Padova

Gammopatie monoclonali di significato neurologico

06.06.2023

Silvia Daniela Morbelli, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Genova

Imaging nucleare nelle patologie neurodegenerative

Eventi accreditati ECM - Segr. Amministrativa: cl.neurologica@aopd.veneto.it

Info web

https://www.aopd.veneto.it/Marted-della-Clinica-Neurologica

Foto articolo da comunicato stampa