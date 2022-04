Le encefalopatie legate al Covid, il tema del nuovo appuntamento dei "Martedì della clinica neurologica"

Indirizzo non disponibile

I “Martedì della Clinica Neurologica”, nati dalla collaborazione tra Università di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova, sono seminari di carattere clinico-scientifico focalizzati sulle novità negli ambiti delle neurologia e delle neuroscienze.

Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova , con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Nel solco di questa tradizione, anche il 2022 offre un denso programma di interventi focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti). Il programma 2022 si svolge ogni martedì in presenza nell’Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze (via Giustiniani 5, Padova) e contemporaneamente in streaming, dalle ore 17.30 alle 18.30.

Domani, martedì 12 aprile alle ore 17.30 sarà Simonetta Gerevini dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a tenere l’incontro dal titolo “Neuroimaging nelle encefalopatie COVID-relate”. L’evento si articolerà in due parti: nella prima, dalle 16 alle 17, si terrà una discussione di casi clinici, mentre nella seconda, dalle 17.30 alle 18.30, il seminario.

Per la partecipazione in streaming: https://unipd.zoom.us/j/81095577416.

Per accedere all’aula è richiesta la pre-iscrizione su Eventbrite al link: https://rebrand.ly/mart-clinica.

I prossimi appuntamenti

19.04.2022

Alterazioni della via ottica anteriore nella sclerosi multipla

Marco Puthenparampil, Università degli Studi di Padova

03.05.2022

Cosa abbiamo imparato dalle neuroimmagini funzionali sulla fisiopatologia dell’emicrania?

Antonio Russo, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

10.05.2022

Le afasie primarie progressive

Marialuisa Gorno Tempini, University of California San Francisco

17.05.2022

Update sulle demenze

Alessandro Padovani, Università degli Studi di Brescia

24.05.2022

Le nuove terapie di medicina personalizzata nelle malattie neuromuscolari: presente e futuro

Elena Pegoraro, Università degli Studi di Padova

31.05.2022

Human intracerebral EEG recording: From clinical challenges to research opportunities

Philippe Ryvlin, Centre Universitaire Vaudois, Lausanne

Eventi accreditati ECM - Segr. Amministrativa: cl.neurologica@aopd.veneto.it

