Il martedì latino: Lady Vega entertainment il 19 settembre 2023. Grande DJ, Grandi Maestri...GRANDI STAGE...GRANDE MUSICA. In Consolle LADY VEGA DJ sempre al Top...Sempre con la Miglior Scelta Musicale Latina per tutti i gusti.Corsi in preserata:

Kizomba con Federica dalle 20.15 alle 21.15

Salsa e Bachata con Ricky e Mihaela dalle 21.15 alle 22.15

Possibilità di cenare con menù rustico 15 euro inclusa serata e una bibita. Dopocena 8 euro con Tavolo e Drink (Anche Cocktail's).

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Inizio serata latina: ore 22.30

Info e prenotazioni: 049-5221232 Radio City