"Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Martedì 10 maggio alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova, con entrata da via Loredan 10 a Padova, nell’incontro che chiude la stagione primaverile del ciclo di appuntamenti, dal titolo “Quentin Tarantino, bastardi senza gloria e le montagne”, lo scrittore Vincenzo Agostini ci offrirà un suggestivo e inedito approfondimento critico di Bastardi senza gloria, il film capolavoro di Quentin Tarantino, punto di arrivo è la constatazione che ancor oggi sulle montagne, anche sulle Dolomiti, si sta combattendo una battaglia dall'altissimo valore simbolico.

In montagna ci sono sentieri facili, sentieri difficili e sentieri sconosciuti. La montagna di Quentin, l'ultimo libro dello scrittore bellunese Vincenzo Agostini, è uno di questi: un sentiero, quasi, sconosciuto. A percorrerlo spesso vengono anche le vertigini, e riga dopo riga, pagina dopo pagina, l'autore, a mo' di guida alpina, conduce il lettore all'incontro con Quentin Tarantino e Leni Riefenstahl, con Luis Trenker e Gustav Mahler, con Klaus Theweleit e Citto Maselli, con Arnold Fanck e Susan Sontag, allo scopo di raccontare un tragico e “fantastico” periodo del nostro Novecento.

I “martedì al Museo Poleni” sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Partecipazione

L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza all'indirizzo:

https://indico.dfa.unipd.it/event/448/registrations/90/

Si ricorda che l'accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità.

L'evento verrà trasmesso in diretta Youtube: https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

La lista completa degli eventi è disponibile al link:

https://www.musei.unipd.it/it/museo-poleni-nuovi-marted%C3%AC-museo

