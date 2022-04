I martedì al museo “Poleni”: ”Eventi idrometeorologici estremi”, riflessioni con Antonia Larese

Registrazione obbligatoria per partecipare in presenza. Nel caso non abbiate ricevuto la mail di conferma controllate la cartella SPAM. Si ricorda che l'accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass in corso di validità

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Basta guardare un telegiornale per capire che qualcosa sta cambiando, non in bene, purtroppo, che il clima sembra spesso impazzito, che violenti temporali si abbattono sempre più spesso sulle nostre regioni causando distruzioni e terribili conseguenze sia dal punto di vista sociale che economico. Le nostre strutture e le nostre infrastrutture sono pronte a resistere a questo nuovo panorama?

Martedì 12 aprile alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova, con entrata da via Loredan 10 a Padova, nell’incontro dal titolo “Eventi idrometeorologici estremi. Le nostre strutture sono preparate?”, Antonia Larese, Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" dell’Università di Padova, racconterà di come la ricerca nel campo della meccanica computazionale e della fluidodinamica computazionale abbiano fatto notevoli passi avanti nella simulazione di questi complessi fenomeni in cui interagiscono l’acqua, il suolo e le strutture, permettendo di ottenere delle simulazioni affidabili che unite a un approccio multidisciplinare potrebbero costituire un elemento essenziale di futuri early warning systems. Quei sistemi integrati di comunicazione in grado di favorire il processo di preparazione delle comunità a eventi catastrofici legati al clima, riducendo i danni a cose e persone causati da potenziali eventi pericolosi.

I “martedì al Museo Poleni” sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

