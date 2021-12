I martedì al museo “Giovanni Poleni” con Denis Brotto e Fanny Marcon “Fanny e Alexander. La lanterna magica di Bergman”

Registrazioni obbligatorie per partecipare in presenza

Prezzo Registrazioni obbligatorie per partecipare in presenza

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Domani, martedì 14 dicembre dalle ore 18.30 al museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova (entrata da via Loredan 10 a Padova), Denis Brotto del Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Ateneo e Fanny Marcon del Centro per i Musei terranno l’incontro dal titolo “Fanny e Alexander. La lanterna magica di Bergman”.

Fanny e Alexander è ritenuta l’opera di commiato – l’ultimo film per il cinema – nonché il massimo capolavoro del regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore e produttore cinematografico svedese Ingmar Bergman. Realizzato nel 1982, offre uno sguardo sulla società svedese di inizio Novecento ma crea anche un accorato, e in buona parte personale, ritratto di famiglia.

La lanterna magica è tra gli oggetti simbolo di quest’opera, al punto da divenire l’elemento che meglio racchiude gli intenti del cinema di Bergman: immaginazione, invenzione, visione. Ma ad assumere i tratti di una evasione dal reale non sono solo le sequenze in cui compare questo strumento, bensì l’intero film. È Fanny e Alexander a divenire la “lanterna magica” di Bergman.

Gli appuntamenti de “I martedì al Museo Giovanni Poleni” riprenderanno a gennaio.

Partecipazione

I martedì sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Link YouTube https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Registrazioni per partecipare in presenza a https://indico.dfa.unipd.it/event/247/

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass in corso di validità.

Info: https://musei.unipd.it/it/fisica

Foto articolo da comunicato stampa