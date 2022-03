I martedì al museo “Poleni”: Anto Rossetti illustrerà il percorso storico di ottica e optometria

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “Martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Martedì 15 marzo alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova con entrata da via Loredan 10 a Padova, nell’incontro dal titolo “Ottica e Optometria - Arte e Scienza, un percorso dal X secolo” Anto Rossetti, docente del corso di Laurea in Ottica e Optometria, dell’Università di Padova, illustrerà il percorso storico di Ottica e Optometria a partire già dall’anno 1000. Rossetti ci racconterà di come le ‘lenti per occhi’ si siano diffuse in modo “pragmatico” ancor prima che la scienza delle lenti e le cause dei problemi visivi fossero note, pur restando nel tempo un’esclusiva di ottici e optometristi. Un’ottica con alcuni limiti ma anche di secolare efficacia. Alla base, un know-how che si è alimentato nel dialogo con altre discipline. Questa comunicazione caratterizza tutta la storia della materia dal X secolo ai giorni nostri. Attraverso documenti storici si cercherà di evidenziare come l’approccio operativo e indipendente delle ‘arti’ - come quella di ottico (nel ruolo di artiere, non artigiano né artista) - si intrecci con l’approccio scientifico. In evidenza: aspetti poco noti della correzione delle ametropie; ottica e optometria che si sviluppano con curiose analogie; vicinanze con l’ambito della fisica (dipartimento in cui l’ambito di ottica e optometria è ora collocato nell’Ateneo di Padova) .

I “Martedì al Museo Poleni” sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Partecipazione

L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza all’indirizzo: https://indico.dfa.unipd.it/event/387/

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità.

L’evento verrà trasmesso in diretta Youtube: https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Foto articolo da comunicato stampa