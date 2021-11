I martedì al museo “Giovanni Poleni” con Michele Ballan “Fisica, radionuclidi e radiofarmaci”

Fin dalla scoperta della radioattività, l’utilizzo della radiazione per scopi medici è stata una tematica di grande interesse, portando alla nascita della moderna Medicina Nucleare (MN). Tra gli strumenti più usati in MN, i radiofarmaci sono molecole costituite da una porzione biologicamente attiva, detta legante, strettamente connessa ad un radionuclide: la prima è in grado di legarsi selettivamente a uno specifico bersaglio tumorale, il secondo, decadendo, emette radiazioni che possono essere impiegate per applicazioni terapeutiche, diagnostiche o ternanostiche. Una delle sfide della moderna MN consiste nello sviluppo di una vasta gamma di radiofarmaci a elevata efficacia, obiettivo che richiede da un lato lo sviluppo di nuove molecole leganti, dall’altro lo studio di strategie e tecnologie per la produzione di radionuclidi innovativi.

Nell’incontro dal titolo “Fisica, radionuclidi e radiofarmaci” che si terrà - sia in presenza che on line - martedì 16 novembre alle 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova, con entrata da via Loredan 10 a Padova, Michele Ballan ricercatore ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare spiegherà, oltre alla struttura tipica di un radiofarmaco e il suo funzionamento, anche le principali strategie di produzione dei radionuclidi di interesse medico, con particolare attenzione alle tecnologie innovative dai progetti ISOLPHARM e LARAMED nei Laboratori Nazionali di Legnaro.

Partecipazione

I martedì sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Iscrizioni: https://indico.dfa.unipd.it/event/243

Link YouTube: https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Registrazioni obbligatorie per partecipare in presenza.

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass in corso di validità.

