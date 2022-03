I martedì al museo “Poleni”: Valerio Nascimbeni e "La ricerca di pianeti extrasolari"

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “Martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Martedì 22 marzo alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova, con entrata da via Loredan 10 a Padova, nell’incontro dal titolo “La ricerca di pianeti extrasolari nell'era delle missioni spaziali europee Cheops e Plato”, Valerio Nascimbeni, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, tratterà lo stato attuale delle conoscenze e, in particolare, le prospettive future della ricerca in questo campo.

Sarà un argomento di grande attualità e forte impatto sul pubblico quello che verrà discusso nel corso del prossimo appuntamento; l'esistenza di altri mondi è oggetto di discussione intellettuale da millenni, eppure solo in tempi molto recenti la tecnologia ci ha permesso di rivelare e studiare scientificamente pianeti in orbita attorno ad altre stelle.

L'attuale frontiera in questo campo di ricerca è la scoperta di pianeti rocciosi cosiddetti "abitabili", ovvero in grado di ospitare acqua liquida (e potenzialmente la vita) sulla loro superficie. L'Europa è in prima linea in questa e altre sfide, sia con strumenti che operano da terra, che con diverse generazioni di satelliti astronomici presenti e futuri, tra cui CHEOPS, JWST, PLATO, ARIEL.

I “martedì al Museo Poleni” sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Partecipazione

L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza all'indirizzo: https://indico.dfa.unipd.it/event/407/

Si ricorda che l'accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità.

L'evento verrà trasmesso in diretta Youtube: https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Prossimi eventi

La lista completa degli eventi è disponibile al link:

https://www.musei.unipd.it/it/museo-poleni-nuovi-marted%C3%AC-museo