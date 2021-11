I martedì al museo “Giovanni Poleni” con Mauro Mezzetto “L’eredità scientifica di Milla Baldo Ceolin”

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Domani, martedì 23 novembre, alle ore 18.30, Mauro Mezzetto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Padova terrà l’incontro dal titolo “L’eredità scientifica di Milla Baldo Ceolin” al museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova (entrata da via Loredan 10 a Padova).

Ripercorrendo gli entusiasmanti risultati della fisica delle interazioni deboli ottenuti negli ultimi cinquant’anni, verranno presentati gli esperimenti svolti da Milla Baldo Ceolin dagli anni ‘70 in poi, ricostruendo il contesto scientifico, le motivazioni sperimentali e i risultati ottenuti.

Milla Baldo Ceolin (Legnago, 12 agosto 1924 – Padova, 25 novembre 2011) è stata una fisica delle particelle italiana, colta e poliedrica, prima donna ad ottenere nel ’63 la cattedra presso l’Università di Padova, dove si era laureata nel 1952. Le sue ricerche sulle interazioni deboli si estesero dallo studio dei mesoni K nei raggi cosmici, ai neutrini e le loro oscillazioni, alla stabilità della materia. Visse da protagonista la transizione dalla “small science” dello studio delle particelle mediante emulsioni nucleari alla “big science” dei grandi acceleratori.

Partecipazione

I martedì sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Link YouTube https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Registrazioni per partecipare in presenza a https://indico.dfa.unipd.it/event/244

Registrazioni obbligatorie per partecipare in presenza.

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass in corso di validità.

I prossimi appuntamenti

Info: https://musei.unipd.it/it/fisica

Foto articolo da comunicato stampa e da https://indico.dfa.unipd.it/event/244/