I martedì al museo “Giovanni Poleni” con Simone Montangero “La seconda rivoluzione quantistica”

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Alle ore 18.30 di martedì 26 ottobre, Simone Montangero del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova terrà un incontro dal titolo “La seconda rivoluzione quantistica. Come la teoria dei quanti sta cambiando la tecnologia”. La teoria dell'informazione quantistica descrive come l'informazione può essere codificata e manipolata in un hardware che obbedisce alle leggi della meccanica quantistica. Sfruttando tali leggi è stato mostrato come sia possibile sviluppare protocolli e algoritmi più efficienti rispetto a quelli disponibili con le attuali tecnologie basate sulla fisica classica. Queste idee stanno uscendo dai laboratori grazie ad una attività di ricerca e sviluppo sempre più intensa e produttiva: alcune tecnologie sono ormai presenti sul mercato mentre altre vi si affacciano rapidamente.

In questo seminario verranno presentati i fenomeni fisici su cui le tecnologie quantistiche si basano insieme con le attuali applicazioni disponibili e le prospettive future delle comunicazioni, calcolo, simulazioni e sensori quantistici.

Partecipazione

I martedì sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Link YouTube https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Registrazioni per partecipare in presenza a https://indico.dfa.unipd.it/event/240/

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass in corso di validità.

I prossimi appuntamenti

26 ottobre La seconda rivoluzione quantistica, Simone Montangero

La seconda rivoluzione quantistica, Simone Montangero 2 novembre La computer music a Padova: Ricerca scientifica e nuova musica? Sergio Canazza, Centro di Sonologia Computazionale, DEI

La computer music a Padova: Ricerca scientifica e nuova musica? Sergio Canazza, Centro di Sonologia Computazionale, DEI 9 novembre (Some) violins are forever. Un confronto tra due Stradivari e altri violini meno noti, Massimo Grassi, Dipartimento Psicologia Generale

(Some) violins are forever. Un confronto tra due Stradivari e altri violini meno noti, Massimo Grassi, Dipartimento Psicologia Generale 16 novembre Fisica, radionuclidi e radiofarmaci, Gaia Pupillo e Michele Ballan, LNL

Fisica, radionuclidi e radiofarmaci, Gaia Pupillo e Michele Ballan, LNL 23 novembre L'eredità scientifica di Milla Baldo Ceolin, Mauro Mezzetto

L'eredità scientifica di Milla Baldo Ceolin, Mauro Mezzetto 30 novembre Suonare con strumenti musicali antichi, quali problematiche? Gregorio Carraro

Suonare con strumenti musicali antichi, quali problematiche? Gregorio Carraro 7 dicembre Mappare la radioattività ambientale: il caso del Veneto, Antonio Caciolli

Mappare la radioattività ambientale: il caso del Veneto, Antonio Caciolli 14 dicembre Tra cinema e scienza - Fanny e Alexander di Bergman, Denis Brotto e Fanny Marcon

Info: https://musei.unipd.it/it/fisica

