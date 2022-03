È difficile essere una scienziata oggi? Valentina Franceschi, Barbara Fresch e Chiara Sirignan ne parlano ai martedì al museo “Poleni

L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza all’indirizzo: https://indico.dfa.unipd.it/event/416/

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “Martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Martedì 29 marzo alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova, con entrata da via Loredan 10 a Padova, nell’incontro dal titolo “Ma è difficile essere una scienziata oggi? Giovani matematiche, chimiche e fisiche si confrontano”, saranno tre docenti dell’Ateneo a raccontarsi e a fare il punto sulla situazione attuale delle donne nell’ambito accademico.

Le tre ospiti della serata sono Valentina Franceschi, Barbara Fresch e Chiara Sirignano, tre giovani scienziate, una chimica, una fisica e una matematica attualmente impegnate all’Università di Padova, con storie ed esperienze di vita in Italia e all’estero in parte diverse e in parte uguali.

Nel corso dell’incontro affronteranno il tema della posizione delle donne nell’ambito scientifico e nell’ambiente universitario. La tematica è molto attuale e sollecita interesse e riflessioni sia su scala nazionale che internazionale. Partendo dal racconto delle loro esperienze personali si aprirà un dibattito con il pubblico presente. I temi da affrontare sono molteplici e tutti molto interessanti, loro ne hanno già selezionati alcuni per questa serata poi sarà il pubblico che potrà interagire sulle questioni ritenute più rilevanti.

I “martedì al Museo Poleni” sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza all’indirizzo: https://indico.dfa.unipd.it/event/416/

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità.

L’evento verrà trasmesso in diretta Youtube: https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

