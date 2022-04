I martedì al museo “Poleni”: missioni spaziali e l'osservazione delle comete con Giampiero Naletto

Iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza, all’indirizzo: https://indico.dfa.unipd.it/event/452/

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Martedì 3 maggio alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova con entrata da via Loredan 10 a Padova Giampiero Naletto del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova terrà la conferenza dal titolo “Da Giotto a Rosetta: l’Ateneo Padovano e lo studio delle comete dallo spazio”.

L’ateneo padovano ha contribuito alle due principali missioni spaziali dedicate all’osservazione delle comete: Giotto, che nel 1986 ha osservato la famosa cometa di Halley, e Rosetta, che dal 2014 ha seguito per due anni la cometa Churyumov-Gerasimenko. Nell’arco di 20 anni, lo sviluppo tecnologico ha consentito di osservare in modo completamente diverso queste due comete: dalle poche decine di immagini a bassa risoluzione acquisite con Halley, alle più di 100000 acquisite con Rosetta, con dettagli inferiori al decimetro sulla superficie del nucleo della cometa.

Padova, con il coinvolgimento di vari dipartimenti universitari e di altri istituti di ricerca, ha contribuito al successo di queste due fondamentali missioni, sia in termini di realizzazione di strumentazione scientifica per la strumentazione a bordo dei satelliti, e in particolare per i sistemi di imaging, sia in termini di risultati scientifici.

In questo incontro vedremo quali sono stati i principali contributi tecnologici e scientifici padovani a queste missioni, anche grazie ai quali il nostro Ateneo rimane un’eccellenza nel panorama internazionale della ricerca scientifica spaziale.

I Martedì al Museo Poleni sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Partecipazione

Iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza, all’indirizzo:

https://indico.dfa.unipd.it/event/452/

Nel caso non abbiate ricevuto la mail di conferma controllate la cartella SPAM. Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità.

L’evento verrà trasmesso in ogni caso in diretta Youtube:

https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Per la lista completa degli eventi fino a maggio, vedere

https://www.musei.unipd.it/sites/musei.unipd.it/files/cartolina%20primavera.pdf

