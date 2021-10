I martedì al museo “Giovanni Poleni” con Alberto Zanatta: “L’iconodiagnostica e l’arte dell’osservazione"

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I Martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Alle ore 18.30 di martedì 5 ottobre Alberto Zanatta del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Padova terrà un incontro dal titolo “L’iconodiagnostica e l’arte dell’osservazione”. Recenti studi hanno messo in luce un ruolo nuovo dell’arte: quello, cioè, di essere una disciplina utile per il miglioramento delle competenze che sono alla base della professione medica. George Libman Engel nel 1977 introdusse la definizione di modello Bio-Psicologico-Sociale che pone al centro del processo di cura il paziente (Medicina Patient Centred) e non più la malattia (Medicina Disease Centred), l’arte diventa quindi uno strumento importante che aiuta a sviluppare questo approccio. I percorsi narrativi dell’arte permettono di creare legami nella costruzione del rapporto empatico tra medico e paziente e relazionale con familiari e colleghi, ma diventa anche apprezzabile nel racconto della malattia e della sua prevenzione. L’utilizzo in particolare dell’iconodiagnostica diventa un importante esercizio didattico per il riconoscimento delle patologie.

I martedì sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Tra cinema e scienza - Fanny e Alexander di Bergman, Denis Brotto e Fanny Marcon

