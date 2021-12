I martedì al museo “Giovanni Poleni” con Antonio Caciolli “Mappare la radioattività ambientale. Il caso del Veneto”

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

Domani, martedì 7 dicembre, alle ore 18.30, Antonio Caciolli del Dipartimento di Fisica e Astronomia terrà l’incontro dal titolo “Mappare la radioattività ambientale. Il caso del Veneto” al museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova (entrata da via Loredan 10 a Padova).

La conoscenza della radioattività dell’ambiente in cui viviamo è importante non solo per valutare gli effetti sulla qualità della vita, ma anche per indagare altri ambiti di ricerca, come quello geologico: per valutare l’effetto antropico sul nostro territorio, infatti, è fondamentale conoscere e mappare la situazione attuale rispetto alla concentrazione di radionuclidi.

Con questo spirito i progetti Rad_Nat e Rad_Monitor hanno prodotto le mappe del contenuto di Uranio, Torio e Potassio nelle regioni Toscana e Veneto. Questi progetti, precursori del più ampio ITALRAD (Italian Radioactivity Project per la realizzazione della prima carta della radioattività del territorio italiano mediante spettroscopia gamma), sono stati effettuati monitorando la radiazione gamma emessa dai radionuclidi presenti nel terreno con diverse tecniche: dal campionamento di roccia e suolo, analizzati in laboratorio, alla mappatura mediante tecniche airborne (un sistema innovativo di indagine per lo studio del territorio, in grado di fornire dati dettagliati su aree molto vaste).

Durante il seminario verranno presentate le tecniche di monitoraggio utilizzate nel progetto distinguendone le peculiarità ed evidenziando come i risultati ottenuti possano essere utilizzati per formare le mappe dei radionuclidi e per confronti con le mappe geologiche dei territori.

Martedì 14 dicembre si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno con l’incontro dal titolo “Tra cinema e scienza – Fanny e Alexander di Bergman” con Denis Brotto, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, e Fanny Marcon del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università.

Gli appuntamenti de “I martedì al Museo Giovanni Poleni” riprenderanno a gennaio.

I martedì sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova.

Link YouTube https://unipd.link/AulaRostagniUniPadovaDFA

Registrazioni per partecipare in presenza a https://indico.dfa.unipd.it/event/246/

Si ricorda che l’accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass in corso di validità.

I prossimi appuntamenti

Info: https://musei.unipd.it/it/fisica

