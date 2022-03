I martedì al museo “Poleni”: Sandra Moretto parla di smantellamento degli impianti nucleari e rivelazione di sorgenti radioattive

L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza si effettua all'indirizzo https://indico.dfa.unipd.it/event/372/. Si ricorda che l'accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità.

Andare al cuore dei processi scientifici ma non solo… è anche di musica, arte, letteratura, cinema e altro, che si parla nei “I martedì al Museo Giovanni Poleni”. Nel piccolo teatro è possibile non solo ascoltare esperti dei vari settori della cultura, ma anche confrontarsi con loro, riflettere e discutere per approfondire tematiche di vario tipo. Gli eventi sono aperti a un massimo di 25 persone, ma è possibile seguirli in diretta streaming su YouTube e sono occasioni di confronto e discussione.

In quali contesti un uso efficace delle tecniche di Fisica nucleare può aiutare la società? Le metodologie della fisica nucleare sono applicabili a un ampio ventaglio di settori di interesse comune: dall’ambito medico-sanitario alle azioni di contrasto alle minacce terroristiche, dal monitoraggio delle merci in transito nei porti al controllo delle procedure di smantellamento di centrali nucleari o dei rifiuti radioattivi. Le tecnologie associate a questi ambiti d’intervento sono state sviluppate ed implementate da decenni, con particolare rinascita di interesse nell’ultimo periodo grazie ai più recenti progressi tecnologici nel campo degli acceleratori, dell’elettronica, dei rivelatori e delle tecniche di analisi e modellizzazione.

Martedì 8 marzo alle ore 18.30 al Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova con entrata da via Loredan 10 a Padova, nell’incontro dal titolo “Fisica nucleare per la sicurezza: dallo smantellamento degli impianti nucleari alla rivelazione di sorgenti radioattive nei containers” Sandra Moretto del Dipartimento Fisica e Astronomia dell’Università di Padova indagherà su queste tematiche che coniugano scienza, tecnologia e necessità sociali per ridurre i rischi posti dal contrabbando di materiali illeciti e i rischi dei lavoratori che operano in aree contaminate o controllate. In questo intervento verranno in particolare presentate le soluzioni tecnologiche più efficienti e affidabili di ispezione per il rilevamento di minacce e materiali illeciti senza interruzione del normale flusso delle merci nei porti. Inoltre, si illustreranno nuove soluzioni che mirano a migliorare significativamente gli attuali processi inerenti le diverse fasi delle operazioni di smantellamento nucleare.

I “Martedì al Museo Poleni” sono organizzati in collaborazione con INFN Sezione di Padova. L’iscrizione obbligatoria per partecipare in presenza si effettua all'indirizzo https://indico.dfa.unipd.it/ event/372/. Si ricorda che l'accesso al Museo sarà possibile se muniti di green pass rafforzato in corso di validità. L'evento in ogni caso verrà trasmesso in diretta Youtube: https://unipd.link/ AulaRostagniUniPadovaDFA.

La lista completa degli eventi fino a dicembre è disponibile al link

https://www.musei.unipd.it/ sites/musei.unipd.it/files/ cartolina%20primavera.pdf.

