"Non è stato un viaggio per mare", Martina Pittarello e Vasco Mirandola a San Giorgio delle Pertiche

Prezzo Intero euro 14 - Ridotto (fino ai 26 anni e over 60, per i residenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche) euro 12

Al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche arrivano Martina Pittarello e Vasco Mirandola in una lettura scenica dedicata a Luigi Meneghello. Lo spettacolo, parte della rassegna Maschere, che propone quattro interessanti appuntamenti da dicembre 2022 a marzo 2023, andrà in scena venerdì 16 dicembre alle ore 21. La stagione è promossa e organizzata dal Comune di San Giorgio delle Pertiche e dal Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Non è stato un viaggio per mare – Luigi Meneghello in 12 quadri inizia in Inghilterra nel 1961, dal momento di intimità tra Luigi Meneghello e sua moglie Katia. La barca era pronta per partire, c’era già tutto - la prua, la poppa, l’albero maestro, i marinai, le vele, la rotta - ed era giunto il momento del varo. Le cose sono in deposito dentro di noi, ciascuna sigillata nel suo guscio, non ci sono varchi, spacchi, ma può darsi che pestandole forte si possano spaccare i gusci. Martina Pittarello e Vasco Mirandola conducono il pubblico nell’avventura umana e letteraria di Meneghello partendo dal suono del temporale, che scuote e fa uscire parole che sanno incantare, stupire, divertire, far pensare e raccontare il mondo perché sono mondo. Lo spettacolo è un percorso in 12 tappe che tocca alcuni dei momenti più importanti della sua vita (l’infanzia a Malo, i primi amori, la giovinezza, il dispatrio) e della nostra storia (il fascismo, la guerra, la resistenza, il dopoguerra). In ogni passo lo spettatore ritrova la sua inconfondibile ironia, il suo dialetto alto vicentino e una scrittura che sempre interroga il mondo e scava nell’essenza della vita umana. E poi filastrocche, conte, campane, scoppi, battaglie, spari, radio, pioggia, motori, grida, canti, suoni che accompagneranno questo viaggio letterario. I testi dello spettacolo sono tratti da Libera nos a malo, I piccoli maestri, Pomo pero, Fiori italiani, Bau-sète, Le Carte, Trapianti, Jura, Leda e la schioppa, La materia di Reading.

Ricordiamo che il nuovo anno si aprirà venerdì 20 gennaio alle ore 21 con Perlasca. il coraggio di dire no, di e con Alessandro Albertin per la regia di Michela Ottolini. Lo spettacolo racconta di come Giorgio Perlasca, dopo aver aderito al fascismo da ragazzo, sente crescere dentro di sé un convinto dissenso contro le leggi razziali e l’alleanza Mussolini-Hitler.

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30. Prenotazione e prevendita: tel. 349 7368623 - e-mail renalore@libero.it

Informazioni Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche tel. 049 9374737 - 349 7368628

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it – www.myarteven.it

https://www.myarteven.it/rassegne/san-giorgio-delle-pertiche-maschere-stagione-2022-23

