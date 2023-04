Masha e Orso arrivano a Padova, tutti i laboratori a tema sostenibilità all’Ipercity

Fino a sabato 8 aprile la piazza centrale del Centro Commerciale Ipercity ospiterà un evento dedicato ai bambini, dove si potrà partecipare a laboratori e soprattutto si parlerà di sostenibilità.

Ad ogni bambino sarà data una cartolina con QR code che permette, grazie alla collaborazione con Up2You, una società specializzata e certificata, di piantare un albero e creare così la “foresta diffusa”; grazie a questa campagna sono già stati piantati oltre 1.000 alberi.

Nell’area allestita a tema, i bambini potranno partecipare a laboratori dedicati alla natura e alla sostenibilità, ma anche semplicemente dar sfogo alla fantasia e alla creatività, grazie ai materiali artistici e didattici messi a disposizione.

Sabato 8 aprile ci sarà la grande festa finale con il meet&greet con Masha e Orso e si potrà scattare una divertente foto ricordo.

“Questo evento” dichiara Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity, “dimostra ancora una volta, sotto una luce più orientata al mondo dei bambini, il legame che il nostro Centro ha con la sostenibilità. Ci teniamo particolarmente al percorso di sensibilizzazione che con questi laboratori potremo fare con i più piccoli, verso il rispetto della natura e degli altri”.

Masha e Orso sono uno dei cartoni animati più seguiti e amati al mondo, con oltre 4 milioni di iscritti al canale Youtube italiano e oltre 39 milioni al canale inglese. In tutto il mondo Masha e Orso raggiungono su Youtube più di 100 miliardi di visualizzazioni. Il tutto con una formula che non conosce confini: amicizia, avventure, valori semplici e soprattutto il contatto con la Natura, rappresentata e raccontata dalla divertente figura dell’Orso. Proprio per questo Masha e Orso sono partner certificati del WWF e sono il “volto” di numerose campagne attive in 12 Paesi.

Come e quando vedere Masha e Orso

L’evento è gratuito e ad accesso libero.

I laboratori dal 5 al 7 aprile si terranno dalle ore 10.30 alle ore 13:00 e dalle ore 15.30 alle ore 19:00.

Sabato 8 aprile per il meet&greet sono previste 7 uscite di Masha e Orso da 25 minuti, alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30.

Per maggiori informazioni www.ipercity.it

