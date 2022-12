Un massaggio per donare un sorriso allo Studio Namastè

Il massaggio da dono per l'anima, si fa anche dono per i piccoli angeli di Chocabamba. Domenica 11 Dicembre lo Studio Namastè di Vigonza in collaborazione con Rosalba Massaggi Professionali ospiterà la giornata di Massaggio a contributo libero, tutto ciò che vera raccolto in questa giornata andrà interamente a sostenere i bisogni dei bambini ospiti dell'orfanotrofio Salomon Klein di Cochabamba e verranno portati direttamente dai volontari dell' Ass. Gli Angeli Di Cochabamba che partiranno in missione a Gennaio.

Prenotatevi contattando il 3898444164.

A pochi metri dallo studio si troveranno anche i mercatini di Natale e ci sarà lo stand dell'Associazione dove troverete anche tante idee regalo