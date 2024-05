Massimiliano Loizzi in "Storie per la fine del mondo"

Dopo i grandi successi degli scorsi anni, Massimiliano Loizzi, volto conosciutissimo di cinema e teatro, venerdì 10 maggio alle ore 21 torna ai Carichi Sospesi di Padova con il suo nuovo spettacolo "Storie per la fine del mondo".

Urgente, profondo e attuale, il racconto di Loizzi è fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che lasciano spazio a risate cariche di speranza. Come mai tutti parlano della fine del mondo seppure nessuno pare voglia parlarne per davvero? E perché l’emergenza ambientale è strettamente connessa alle migrazioni? Storie per la fine del mondo racconta la crisi della nostra società post-capitalista, la crisi di ogni comune essere umano che ha superato i fottuti quarant’anni, la crisi del mediterraneo e la crisi ambientale, cercando di restituire una piccola oncia di senso a tutto ciò, e fare, tutte e tutti insieme, un piccolo passo più in là.

Ingresso per lo spettacolo: 12 euro al netto dei costi di prevendita. Biglietti disponibili online sul sito www.carichisospesi.com e in biglietteria la sera di spettacolo a partire dalle ore 20. Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, la tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali.

© Foto Ufficio Stampa Carichi Sospesi