Massimo Carlotto in scena al castello Carrarese con il nuovo reading "Pensione Lisbona"

La quinta edizione della rassegna Il Suono e la Parola, promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica “Gershwin”, trova finalmente l'occasione per ripartire dopo l'interruzione forzata per l'emergenza Covid-19 che ne aveva impedito di fatto la realizzazione.

All'interno della cornice suggestiva del Castello Carrarese si terranno gli appuntamenti dell'edizione 2020 con due recuperi di spettacoli precedentemente programmati e una novità.

Protagonisti nomi importanti della letteratura, della musica e del teatro con tre eventi in prima assoluta per la nostra città: dopo l'apertura del 28 luglio con il recital Totò oltre la maschera di e con Alessandro Preziosi dedicato all'indimenticato Totò, il prossimo appuntamento si terrà il 26 agosto con il nuovo reading di Massimo Carlotto intitolato Pensione Lisbona e ispirato al suo ultimo romanzo La signora del martedì. Chiusura affidata a Neri Marcorè con il nuovo spettacolo Le mie canzoni altrui il 9 settembre per un omaggio tra parole e musica ad alcuni dei più grandi cantautori italiani.

Media partner della rassegna sono Radio Padova, Easy Network e TV7 Triveneta.

Uno degli eventi più attesi del cartellone è senz'altro la prima assoluta del nuovo reading dello scrittore Massimo Carlotto, una produzione tutta padovana che debutterà mercoledì 26 agosto alle 21.15 sul grande palco del Castello Carrarese.

Il celebre scrittore di romanzi noir presenterà il reading Pensione Lisbona con le musiche dal vivo dell'inseparabile compagno di viaggio Maurizio Camardi al sax e di Sergio Marchesini alla fisarmonica.

Un progetto teatrale e musicale ispirato all'ultimo romanzo dell'autore padovano intitolato La signora del martedì (Edizioni E/O, 2020), che sta riscuotendo grande successo a livello nazionale ed è ai vertici delle classifiche dei libri più letti in Italia.

Dopo aver pubblicato oltre trenta romanzi e portato in scena in decine di teatri e festival i suoi reading – esplorando attraverso gli strumenti del noir ogni angolo grigio di quei punti di contatto tra politica, economia, mondo degli affari e criminalità più o meno organizzata – Carlotto ha scelto la sua città natale e il palcoscenico del Castello Carrarese per il debutto di questo nuovo progetto.

In una bella piazza di una bella città del Nord Italia si affacciano le finestre della Pensione Lisbona, regno incontrastato del signor Alfredo, il proprietario dal passato misterioso e un presente complicato. Il testo racconta le vicissitudini esistenziali e amorose di quest'uomo che indossa abiti maschili solo quando è costretto a uscire, mentre al sicuro tra le mura della pensione veste come una matura signora.

Ogni camera ha una sua storia e il signor Alfredo le ricorda tutte mentre riflette sul tempo che passa, sulla vecchiaia che si affaccia all’orizzonte, sul corpo che muta e sulle passioni che non si spengono mai.

I biglietti per assistere allo spettacolo (10€ posto unico non numerato) sono disponibili in prevendita fino a esaurimento presso Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Ristorante Etico Strada Facendo e nei punti vendita Vivaticket. E' possibile l'acquisto online presso i circuiti Vivaticket ed Eventbrite.

In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'Auditorium del Centro Culturale Altinate S.Gaetano.

Il programma completo della rassegna sarà disponibile online sul sito www.ilsuonoelaparola.it e su www.padovacultura.it e sulla pagina facebook Il Suono e la Parola

Per informazioni: 3421486878 – info@ilsuonoelaparola.it

