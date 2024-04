Massimo Carlotto presenta il suo nuovo libro: "Trudy" al Caffè Pedrocchi

Venerdì 12 aprile alle ore 18 Massimo Carlotto presenta il suo nuovo libro: "Trudy" - Einaudi In collaborazione con Caffè Pedrocchi, Libreria Mondadori, Giulio Einaudi Editore, United Stories Agency intervistato da Ivan Grozny Compasso Caffè Pedrocchi - Sala Rossini Caffè Pedrocchi Via VIII Febbraio, 15 35121 Padova

Evento speciale in occasione dell'uscita nazionale dell'ultimo romanzo noir dello scrittore Massimo Carlotto intitolato "Trudy" (Einaudi Stile Libero Big, 2024).

Un ex commissario ai vertici di un'agenzia di security, una giovane di provincia il cui marito è scomparso. Due persone che vengono da mondi lontanissimi e che si ritrovano al centro di un intrigo di potere. Ludovica Baroni era una commessa. Poi un matrimonio che sembra quello giusto e la sua vita cambia. Quanto e come non l’avrebbe mai immaginato. Da un giorno all’altro l’uomo che ha sposato, uno dei più importanti commercialisti di Lecco, sparisce. Né la polizia né lei stessa – che fra lo sconcerto generale se ne va in vacanza sulla riviera romagnola – paiono molto interessati a cercarlo. Strano, perché invece c’è chi è disposto a pagare un sacco di soldi pur di sapere che fine ha fatto, a ingaggiare una società che si occupa di sicurezza e a richiedere l’attenzione speciale di Gianantonio Farina, che nella ditta i soci chiamano il Grigio e i dipendenti il Dottore. Lui è il responsabile delle «indagini non autorizzate». Tipo questa, cosí riservata che in pochissimi ne conoscono la ragione. Farina fa spiare Ludovica, la fa pedinare, intercettare. Le assegna anche un nome in codice: Trudy. Tutto è sotto controllo. O forse no. Un gioco dove ognuno fa le sue mosse nell'ombra, mentre la posta sul tavolo diventa sempre piú alta.

Dopo aver letto Trudy, camminando per strada ti verrà voglia di guardarti le spalle.

