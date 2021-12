Massimo Ranieri "Sogno e son desto 500 volte", concerto al Geox

Prezzo non disponibile

Lo spettacolo di Massimo Ranieri “Sogno e son desto” Gran Teatro Geox - Padova è spostato dal 15 al 21 dicembre 2021 ore 21:15 per improrogabili esigenze televisive dell’artista.

Il 15 dicembre alle 21:00 l’artista sarà infatti in diretta su Rai1 per la presentazione del prossimo Festival di Sanremo. I biglietti rimangono validi per la nuova data.

Il video messaggio di Massimo Ranieri.