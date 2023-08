La prima edizione ci ha portato a un’interessante e utile introduzione alla complessità etimologica, organolettica, storica, e non solo de Gli Stili del Vino. Grazie a relatori d’eccezione, ci siamo addentrati in un percorso che ha visto protagonisti: Pinot Nero, Verdicchio, Borgogna Bianco ed infine i Supertuscans.

Ma cos’è lo Stile? A distanza di un anno siamo, ancora qui, ad interrogarci sulla stessa domanda, apparentemente semplice, ma invece al quanto complessa. Lo stile nel vino è tutto meno che statico, in quanto a differenza del marmo per gli artisti, l’uva è una materia influenzabile da condizioni sia interne che esterne. Le variabili che possono modificarne il risultato sono infatti, infinite. E come viene determinato? Non solo dal territorio. Ogni epoca elabora delle mode, tendenze di mercato e quindi anche Stili che nascono ed evolvono seguendo criteri, spesso, fuori da qualunque auspicabile previsione.

La soluzione sembra quindi stare nel mezzo : l’arte di differenziare e rendersi riconoscibili nel tempo e nel luogo. Approfondiremo queste, e molte altre, tematiche durante la seconda edizione del Master Gli Stili del Vino. A condurre le lezioni ci saranno degli ospiti eccezionali, che con lo Stile primeggiano da sempre nel settore enoico.

Master Gli Stili del Vino - “Seconda tappa” con la presenza speciale di: Riccardo Cotarella e Charlie Arturaola Ospiti d’onore e con Alessandro Rossi e Pierluigi Gorgoni. Quattro monografie – in esclusiva a Padova – tra settembre e ottobre 2023. Golf Club La Montecchia – Selvazzano Dentro (PD).

Date e ora:

lunedì 11 settembre 2023, ore 20.45

lunedì 18 settembre 2023, ore 20.45

lunedì 25 settembre 2023, ore 20.45

lunedì 2 ottobre 2023, ore 20.45

Sede: Golf Club La Montecchia – via Montecchia 12 – Selvazzano Dentro (PD).

Info: