Masterclass "Scuola d'Organo con Francesco Finotti"

Dal 16/10/2023 al 10/06/2024

La Scuola d’Organo si rivolge agli allievi dei corsi superiori di Conservatorio, a quanti sono già in possesso di Diploma in Organo o di formazione professionale documentata, agli appassionati che a vario titolo desiderano approfondire la conoscenza e l’interpretazione del repertorio dedicato all’organo e degli argomenti ad esso attinenti, quali l’analisi musicale e stilistica, le basi tecniche essenziali, la registrazione e i principi generali di costruzione e progettazione dello strumento.



ISCRIZIONE:

+39 049 8972832

s.gomiero@operadellaprovvidenza.it

info.francescofinotti@gmail.com - www.francescofinotti.it



LUOGO E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Gli incontri hanno luogo presso la chiesa dell’OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano (Padova), all’interno della quale trovasi il grande organo Zanin III/35, anno 2006 a trasmissione meccanica/elettrica, realizzato su progetto di Francesco Finotti.



Gli incontri si svolgono con cadenza mensile generalmente il lunedì a partire dalle ore 9, che per l’anno 2023/2024 corrispondono alle seguenti date:



2023 › 16 Ottobre | 13 Novembre | 18 Dicembre

2024 › 15 Gennaio | 19 Febbraio | 18 Marzo | 15 Aprile | 13 Maggio | 10 Giugno



Sabato 15 giugno, ore 17:30

Concerto finale degli allievi e consegna della Borsa di Studio “Paolo Osti”



Vi aspettiamo!