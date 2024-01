Masterclass “La voce nel Rock”, Giacomo Voli e Lucio Donati allo Spazio Lagom di Ponte San Nicolò

La buona esecuzione di un brano (originale o cover) dipende sicuramente dal cuore, ma ci sono scelte, percorsi, strategie che possono aiutare.

Masterclass con Giacomo Voli e Lucio Donati

Domenica 28 gennaio ore 14.30-18.30

presso Spazio Lagom – Viale Finlandia, 1

Ponte San Nicolò (PD)

Programma

Tecnica vocale, elementi base su respirazione, meccanismi laringei, risonanza, per voce pulita e distorta.

Affrontare un brano, scelte e analisi.

Sfruttare la tecnica per esaltare le caratteristiche e l’unicità della propria voce.

Ottenere un’interpretazione originale, personale e credibile.

Pratica su brani proposti dai partecipanti.

Possibilità di partecipare come effettivi o uditori

Si fa conoscere nella seconda edizione di The Voice of Italy nel 2014, l’evento genera molte ottime occasioni, prima su tutte la sua entrata nei “Rhapsody of Fire”. La band rappresenta un grande orgoglio musicale in tutto il mondo, conosciuta per il metal sinfonico ed epico, e ha già inciso tre dischi con la voce di Giacomo, autore dei testi. Dal 2014 ha militato in molti progetti (Teodasia, Embrace of Souls e Edward de Rosa) e scrive per se stesso, come cantautore rock e polistrumentista. Pubblica due EP (Ancora nell’ombra, Prigionieri Liberi) sperimentando con la lingua italiana accostata ad un rock di ispirazione grunge e nu metal. Il suo percorso solista include anche ottime rivisitazioni di pezzi storici come “Impressioni di Settembre” della P.F.M. o “Ti sento” dei Matia Bazar. Nel 2021 vince il game show “All together Now” trasmesso su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker, incantando il pubblico con diverse interpretazioni dei Queen. E’ però con una versione pop di “Nessun Dorma” che convince e dimostra tutto il suo amore per la lingua italiana, credendo ancora di più che il suo percorso da cantautore possa continuare.

Laureato al DAMS di Bologna, ha studiato con i migliori maestri di canto classico e moderno: Vittorio Matteucci (Notre Dame, Promessi Sposi,…), Mayumi Matsuo (soprano lirico professionista), Dino Zambello (docente di armonia presso il Conservatorio “Pollini” di Padova). Ha collaborato e partecipato ai corsi di I° II° III° livello e corso insegnanti del “Voicecraft EVTS”, tenuti da Jo Estill, creatrice del metodo, Elisa Turlà esclusivista per l’italia, Anne Marie Speed, esclusivista per l’Inghilterra e docente alla Royal Academy of Music di Londra. Attivo nella didattica dal 1995, ha elaborato un metodo di allenamento vocale adattabile a tutti i performers della voce e a tutti gli stili di canto, dall’opera allo scream. Svolge corsi individuali, collettivi, masterclass e seminari. Vocal coach in studio, turnista per produzioni: pop, rock, metal e jingles pubblicitari. Autore e cantante di brani originali, cantante in cover bands. Fondatore del Canale YouTube “Aperitivo Col Coach“.

Info e prenotazioni

Tel. 349 5783156

Mail: info@lagomassociazione.it

Info web

https://www.lagomassociazione.it/masterclass-giacomo-voli/

https://www.facebook.com/associazionelagom/

Foto articolo da https://www.lagomassociazione.it/masterclass-giacomo-voli/