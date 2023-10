Dalla materia oscura alle tecnologie quantistiche, torna il ciclo d’incontri “Colloquia”

Spaziano dal cambiamento climatico, alla materia oscura, dall’astronomia alla fisica delle particelle, i temi del nuovo ciclo di seminari Colloquia proposti dal dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Ateneo patavino. Relatori d’eccezione in ambito nazionale e internazionale provenienti dal Cern di Ginevra, Gran Sasso Science Institute, Sorbonne e Politecnico di Milano raccontano gli attuali sviluppi della scienza in incontri aperti sia a studenti che appassionati. Saranno appunto colloqui con l’intento di utilizzare un linguaggio comprensibile anche ai non specialisti del settore, che offra un quadro degli sviluppi delle ricerche, dei risultati ottenuti e delle prospettive che si aprono per le ricerche future.

«La tradizione di questi seminari, che noi chiamiamo Colloquia, risale agli anni Sessanta - afferma Flavio Seno Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia - e nel corso degli anni abbiamo avuto come oratori diversi premi Nobel come Carlo Rubbia, Erwin Neher, Giorgio Parisi, illustri scienziati come Fabiola Giannotti , direttrice del CERN o Edward Witten, Medaglia Fields per la matematica, ma anche docenti che si sono distinti per la applicazione delle loro ricerche, come Mauro Forghieri, allora responsabile tecnico della squadra Ferrari».

Una volta al mese, sempre di giovedì, sarà possibile seguire i Colloquia, che si svolgono in lingua inglese, sia in presenza in Aula Rostagni di via Paolotti 9 a Padova sia in streaming sul canale YouTube del dipartimento (https://unipd.link/ AulaRostagniUniPadovaDFA).

«Un utile strumento per orientare gli studenti nel loro percorso formativo e di ricerca - spiega Giampaolo Mistura, ideatore del programma di quest’anno - ma anche per promuovere una fertilizzazione incrociata dei saperi tra i ricercatori della nostra università e, non ultimo, la diffusione di cultura scientifica di alto livello in un pubblico più vasto».

Nel primo appuntamento che si terrà giovedì 19 alle ore 15 in aula Rostagni di via Paolotti 9 a Padova, Giovanni Isella, del Politecnico di Milano, parlerà di “Qubit e altre tecnologie quantistiche a basi di semiconduttori”.

Gli altri appuntamenti in programma