"Materia viva", il nuovo film sulla sostenibilità

Il docufilm sulla tutela dell’ambiente, la sostenibilità e lo smaltimento dei RAEE arriva a Padova in anteprima sabato 16 settembre alle ore 21 al Giardino-Teatro di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi, 33. Stiamo parlando di “Materia Viva” il film Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura. L’evento è organizzato dalla Promovies da sempre attenta e attiva nei riguardi della sostenibilità e sulla tutela dell’ambiente in collaborazione con Libero Produzioni, Erion WEEE ed è inserito nella stagione di “Arena Romana Estate 2023”.

Il film è stato realizzato da Andrea Frassoni, Marco Falorni e Tania Vialetto sarà preceduto dall’Incontro con gli Autori introdotti da Gianni Vitale, Presidente di Promovies e durante la serata saranno a disposizione della cittadinanza e degli spettatori dei raccoglitori per la raccolta e lo smaltimento di piccoli rifiuti di RAEE. L’ingresso all’evento è gratuito e ci si può prenotare sul sito www.promovies.it “Materia Viva” è prodotta da Libero Produzioni, Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE. Un cast di protagonisti di grande rilievo, tra i quali Susan Sarandon, Shailene Woodley, Carlo Conti, Francesco Arca, Sonia Peronaci, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Irene Grandi, Tormento, Jago, Francesca Fialdini, Marcello Ascani, Tamara Donà, Luca Perri, Emilio Cozzi, Serena Giacomin, Mattia Teruzzi e molti altri. Scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che ne hanno curato la regia insieme a Stefania Vialetto, il docufilm inizia e si chiude non a caso con un omaggio a Piero Angela e con una sua riflessione sul rapporto tra esseri umani, tecnologia e ambiente.

Girato tra Italia, Spagna e Stati Uniti tra fine 2022 e inizio 2023 il docufilm vuole raccontare in maniera semplice e diretta il rapporto con gli ormai irrinunciabili dispositivi elettrici ed elettronici nel momento in cui giungono al loro fine vita, mettendo in luce anche le potenzialità che - in ottica di economia circolare - possono derivare dal corretto conferimento e dal riciclo di questo tipo di rifiuti. Per farlo, è stata scelta una modalità “pop”, ponendo al centro della narrazione non solo i volti e le voci di esperti, ma anche quelli di personaggi di spicco del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, italiani e internazionali. A loro il compito di guidare lo spettatore alla scoperta delle buone pratiche del riciclo dei RAEE e spiegare come proprio attraverso i piccoli gesti ognuno di noi possa – e debba – contribuire concretamente a costruire un futuro più sostenibile. Un tema che riguarda tutti, ma soprattutto le nuove generazioni.

LA FOTO CI E' STATA FORNITA DALLA PRODUZIONE E PUO' ESSERE UTILIZZATA PER PUBBLICIZZARE L'EVENTO