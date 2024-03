Al Barco Teatro lo spettacolo "Mato de guera"

Salpa sul palco di Barco Teatro il pluripremiato spettacolo "Mato de Guera", un testo di Gian Domenico Mazzocato sulla prima guerra mondiale che qui diventa spunto per una analisi della guerra tout court e della sua inutilità. Ambientato a Treviso alla metà degli anni Trenta, discende con evidenza dalla grande tradizione letteraria veneta e in particolare dai parlamenti di Bilora e Ruzante. Ma vi si avverte anche, ad esempio, la lezione di Teofilo Folengo/Merlin Cocai che guarda con disperazione non rassegnata al mondo degli umili e degli sfruttati.

Protagonista il fante Ugo Vardanega (interpretato da gigi Mardegan), originario di Possagno, uscito dal primo conflitto mondiale con la mente sconvolta dall’orrore del conflitto, consapevole di essere affetto da una malattia incurabile: la memoria. E allora decide di ricordare tutto, senza infingimenti, senza fughe nella follia, in una lucida disperazione che sarà il suo fardello per tutta l’esistenza.

Per chi vuole trascorrere al Barco una serata completa, è possibile anche cenare in teatro (inizio cena 19.30 - inizio spettacolo ore 21.30); il menu della serata sarà pubblicato a breve sulla pagina Facebook e sul sito di Barco Teatro.