Matricole al centro e festa d’inizio anno accademico al Centro Universitario

Ferve l’attività al Centro universitario di Padova (via Zabarella 82) che nei primi giorni della settimana prossima ha in calendario due appuntamenti per gli universitari del primo anno e la festa d’inizio anno accademico.

Lunedì 17 (per l’ambito scientifico) e martedì 18 ottobre (per l’ambito umanistico), dalle ore 17 alle ore 19, sarà la volta di MATRICOLE AL CENTRO, l’esperienza alla seconda edizione, che propone occasioni d’incontro e condivisione delle problematiche che uno studente si trova ad affrontare all’inizio della sua vita universitaria, e per molti anche in una città nuova e ancora “sconosciuta”.

Arrivi all’università e non sai a chi chiedere? Sei davanti ai libri e non capisci come studiare e le cose importanti da tenere a mente? Non sai come utilizzare il tempo, anche libero, nel migliore dei modi?

Sono solo alcune delle tante domande che si affollano nella mente delle matricole. Ad accompagnarli in cerca di risposte, per districarsi tra dinamiche universitarie e non cedere ai timori delle novità, ci saranno alcuni studenti veterani e alcuni docenti e formatori: i professori Carla Mucignat, Vittorio Berti, Giovanni Realdi e Paola Stradi.

A seguire, mercoledì 19 ottobre, dalle ore 18.30 alle ore 22.00 per tutti SEE YOU in CU (Ci vediamo in Centro universitario) – Festa di inizio anno accademico 2022/23, a base di musica, cibo e spritz, per trascorrere qualche ora insieme, conoscersi e condividere esperienze di vita e di studio.

Informazioni: 049 876 4688, info@centrouniversitariopd.it

Info web

https://www.centrouniversitariopd.it/proposte-del-centro/matricole-al-centro-2022/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6J1Nw8XH0t1pO_jKH6veA8r3NybxKF_JqzhgTc8ds-VVmvw/viewform

Foto articolo da https://www.centrouniversitariopd.it/proposte-del-centro/matricole-al-centro-2022/