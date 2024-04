“Una selva di libri di sera”, Maurizio De Giovanni al centro civico “F. Presca” a San Domenico

Sabato 27 aprile 2024 alle ore 21 al Centro Civico “F. Presca” sarà ospite della rassegna "Una Selva di Libri. Di Sera" lo scrittore Maurizio De Giovanni in uscita, il 7 maggio, con il suo nuovo romanzo, Pioggia. Per i bastardi di Pizzofalcone (Einaudi). Nel corso del dialogo con la curatrice, Valentina Berengo, de Giovanni racconterà il suo rapporto con la parola e con l’invenzione narrativa, come le strategie, se esistono, interagiscono con il talento e quanto la finzione possa essere lo specchio della realtà più vera.

«De Giovanni – spiega infatti la curatrice – è un talento puro, e pensare che sia amato e conosciuto “solo perché” i suoi libri sono stati tradotti per lo schermo o perché la serialità ci appassiona quasi tutti è estremamente riduttivo: Maurizio de Giovanni ha la capacità innata di saper dire l’universale e di inventare storie che ci appassionano e hanno qualcosa che ci resta nell’anima».

Nel corso dell’incontro lo scrittore leggerà in anteprima un estratto del nuovo romanzo (la cui prenotazione sarà disponibile a un prezzo speciale per gli spettatori).

Gli appuntamenti della rassegna “Una Selva di Libri” in orario serale vogliono permettere alla cittadinanza e al pubblico tutto di incontrare grandi professionisti della parola e del pensiero molto amati e molto noti ricostruendo quello spazio “intimo” che alle volte pensiamo di aver perso, visto che la comunicazione di contenuti e forme avviene ormai quasi solo per tramite di mezzi virtuali, dalla televisione al cellulare.

Sabato 27 aprile 2024 – Ore 21 Maurizio De Giovanni

Il libro: Pioggia. Per i bastardi di Pizzofalcone

Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile. Il re del cavillo, lo chiamavano. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi. Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata.

«Non smetterà mai di piovere. Continuerà per sempre. Non sarà più possibile uscire all’aperto, l’acqua salirà, raggiungerà i piani alti dei palazzi, tutti moriranno e l’umanità si estinguerà insieme agli animali in terra. Sopravvivranno solo i pesci. Non smetterà mai di piovere, e non importa. Sarà meglio, anzi, così questa maledetta città si laverà, alla fine».

Maurizio De Giovanni

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il purgatorio dell'angelo, Il pianto dell'alba, Caminito e Soledad (tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero). Dopo Il metodo del Coccodrillo (Mondadori 2012; Einaudi Stile Libero 2016; Premio Scerbanenco), con I Bastardi di Pizzofalcone (2013) ha dato inizio a un nuovo ciclo contemporaneo (sempre pubblicato da Einaudi Stile Libero e diventato una serie Tv per Rai 1), continuato con Buio, Gelo, Cuccioli, Pane, Souvenir, Vuoto, Nozze, Fiori, Angeli e Pioggia, che segue le vicende di una squadra investigativa partenopea. Ha partecipato, con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli, all’antologia Giochi criminali (2014). Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana (2015), I Guardiani (2017), Sara al tramonto (2018), Le parole di Sara (2019) e Una lettera per Sara (2020); per Sellerio, Dodici rose a Settembre (2019); per Solferino, Il concerto dei destini fragili (2020). Con Cristina Cassar Scalia e Giancarlo De Cataldo ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero 2020). Sempre per Einaudi Stile Libero, ha pubblicato della serie di Mina Settembre Troppo freddo per Settembre (2020) e Una Sirena a Settembe (2021). Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, de Giovanni è anche autore di opere teatrali. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.

Ingresso

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp indicando la data evento + nome, cognome, numero posti riservati (massimo 4 posti) al n. 366.5736227

Per informazioni:

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

