Max Pezzali all'arena spettacoli della fiera di Padova

Per Padova il 2022 si chiude con un annuncio straordinario per l'anno nuovo: sabato 25 marzo 2023 arriva infatti all'Arena Spettacoli della Fiera di Padova uno degli artisti più amati ed acclamati del panorama musicale italiano, MAX PEZZALI!

Si aggiunge così un nuovo impedibile appuntamento a MAX30, il tour #HITSONLY nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, che si conferma come l’evento più entusiasmante e sorprendente dell’anno. Non manca certo la voglia di fare festa nei Palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici e scolpiti nella mente di tutti, come testimonia la sequela di appuntamenti già in calendario, tutti sold out.

I biglietti sono in vendita online su Ticketmaster, Ticketone, Clappit dalle ore 12 di oggi mercoledì 21 dicembre 2022, e lo saranno dalle ore 12 di lunedì 26 dicembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX, la festa continua nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie SEI UN MITO e NORD SUD OVEST EST, passando per la romanticissima COME MAI e la nostalgica, commovente GLI ANNI, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.

Info web

https://www.facebook.com/maxpezzaliofficial

https://www.facebook.com/zedlive/

https://www.vivoconcerti.com/roster/max-pezzali

https://zedlive.com/

Foto articolo da comunicato stampa - ©Michele Piazza