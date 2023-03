Mbira di Roberto Castello/Aldes in scena alla Multisala Pio X

Giovedì 23 marzo doppio appuntamento:

Alle ore 18 incontro con il coreografo e regista Roberto Castello. Partecipazione gratuita previa prenotazione: eventbrite.it , posti limitati.

, posti limitati. Alle ore 21 in scena lo spettacolo MBIRA

MBIRA della COMPAGNIA ROBERTO CASTELLO / ALDES - finalista Premio UBU 2019 come miglior spettacolo di danza - è un concerto per due danzatrici, due musicisti e un regista, che tenta di fare il punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana. È stato creato partendo da una domanda fondamentale: quanto ha contribuito l'Africa a renderci quelli che siamo?

Mbira è una parola intorno a cui si intreccia una sorprendente quantità di storie, musiche, balli, feste e riflessioni su arte e cultura che fanno da trama ad uno spettacolo che, combinando stili e forme, partiture minuziose e improvvisazioni, scrittura e oralità, contemplazione e gioco, ha come inevitabile epilogo una festa.

Mbira offre un pretesto ideale per parlare di Africa e per mettere in evidenza quanto poco, colpevolmente, se ne sappia, nella convinzione che il gesto più sovversivo oggi sia quello di ricordare che, prima di affermare certezze, in generale sarebbe saggio conoscere l’argomento di cui si parla.