"Me contro Lui” lo spettacolo sul palco di Rec.Itando Acting Studio

All’avvio della nuova stagione di spettacoli teatrali sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, si presenta complessa e articolata fin dalla sua apertura… o persino prima! L’avvio ufficiale è previsto questo sabato, 7 ottobre, alle ore 21 con il reading teatrale Me contro Lui, diretto da Vittorio Attene.

Lo spettacolo costituisce un vero e proprio canto di benvenuto per il pubblico del piccolo teatro cittadino, per questo è realizzato e messo in scena dallo stesso staff della scuola. Alla regia di Vittorio Attene si accostano le interpretazioni di Giuseppe Mittica, Rossana De Gaetano e Gianluca Paradiso, assieme al regista componenti del direttivo e anime della scuola di recitazione.

All’inaugurazione della stagione fanno seguito non una ma ben due rassegne, la prima, i cui spettacoli sono programmati stabilmente il sabato, organizzata dallo stesso Rec.itando Acting Studio, e la seconda, già avviata, dedicata invece all’improvvisazione teatrale e gestita autonomamente dalla scuola di recitazione Teatro Believe per sei appuntamenti in altrettanti venerdì sera. Un totale di 16 spettacoli entro la fine del 2023: un numero davvero elevatissimo, che arricchisce notevolmente il cartellone degli eventi culturali cittadini e propone nuovamente il Rec.itando Acting Studio come realtà di punta del teatro padovano.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Ingresso

Per prenotare: segreteria@recitando.it

Contributo: 10 euro (spettacolo + aperitivo)

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Foto articolo da comunicato stampa