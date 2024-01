L'importanza dei medici di famiglia, l'incontro alla sala teatro di OIC Civitas Vitae Nazareth

Dopo l’apprezzamento del primo incontro organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova insieme con l’Opera Immacolata Concezione di Padova dedicato ad Ictus ed infarto e al funzionamento del servizio SUEM 118 - al quale hanno partecipato numerosi sia gli Ospiti dell’OIC Nazareth che i Residenti del Quartiere -, prosegue il calendario con il prossimo appuntamento in programma per martedì 30 gennaio alla Sala Teatro di OIC Civitas Vitae Nazareth (via Nazareth n. 38 a Padova), alle ore 16 con ingresso libero.

SI parlerà del ruolo e dell’importanza del Medico di Famiglia all’interno della comunità nella quale opera, dei suoi compiti e delle sue mansioni, e di Medicina del Territorio. Relatore dell’incontro sarà il Dottor Giovanni Guastella, Medico di Famiglia.

«Sono davvero grato all’OIC Civitas Vitae Nazareth per aver organizzato questo incontro al quale intervengo con molto piacere – anticipa il Dottor Giovanni Guastella –. Questo appuntamento mi offre l’occasione per sottolineare l’importanza del rapporto fiduciario che si instaura tra il Medico di Famiglia e i suoi assistiti, e per illustrare il suo ruolo e le varie mansioni. Il Medico di Famiglia ricopre una funzione importantissima nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; rappresenta infatti la ‘porta d’ingresso’ per i pazienti alle prestazioni da esso erogate; inoltre il Medico di Famiglia riveste un ruolo fondamentale nella comunità all’interno della quale opera accompagnando i propri pazienti per un lungo tratto di vita, spesso instaurando anche un reciproco rapporto di amicizia. Per quanto riguarda i nostri compiti non ci limitiamo solo alle prescrizioni di ricette o di esami diagnostici, ma proprio in virtù di quel rapporto fiduciario che sta alla base, accompagniamo il nostro paziente consigliandolo nelle terapie più appropriate, seguendolo nell’iter diagnostico e nel percorso di cura. Abbiamo la responsabilità di prescrivere gli accertamenti più appropriati per giungere alla corretta diagnosi nell’interesse del nostro assistito, sempre tenendo ben presente il rapporto di fiducia che lega il medico al proprio paziente, imprescindibile nell’esercizio del nostro mestiere».

«Tra i compiti dell’Ordine dei Medici – aggiunge il Presidente dell’Ordine Dottor Domenico Maria Crisarà – vi è anche, appunto, quello di tutela e informazione del Cittadino. Ben vengano iniziative come questa che ci offrono la possibilità di metterci davvero a servizio della Cittadinanza e degli Assistiti fornendo informazione corretta e intrecciando relazioni, per noi medici sempre proficue. Per noi questi incontri significano davvero essere “Medico nella Città”».

