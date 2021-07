Meditazione del cuore sotto la luna piena al Castello del Catajo

Respirare all’aria aperta praticando una attività di meditazione – danza, immersi nell’affascinante storia e natura del Castello del Catajo in occasione del pieno di luna sarà un’esperienza meravigliosa. Il fluire nella musica e nel respiro, al ritmo del cuore, si trasforma in danza. Attraverso movimenti dolci e armoniosi del corpo abbinati al respiro consapevole andremo a rilassare tensioni e stress, permettendo all'energia del cuore di fluire liberamente.

La grande energia della Luna influenza le maree e quindi anche la mente e il corpo dell'essere umano che, per il 70% è formato di acqua. Possiamo vivere la luna piena come un'opportunità per arricchire la nostra vita e potenziare le nostre capacità. La pratica sarà condotta dalle maestre yoga Mery e Olga di Do- In.

Il programma del 21 luglio 2021:

Ore 21 - ritrovo all'entrata del Castello. Incontro con le maestre Mery e Olga, che accompagneranno i partecipanti in giardino

Ore 21.15 - inizio della pratica nel parco

Ore 22.15 - visita in autonomia del Castello del Catajo

Informazioni e cotatti

COSA PORTARE CON SÈ PER LA PRATICA: Un tappetino ed una borraccia d'acqua.

COSA PORTARE CON SÈ PER LA VISITA: il proprio smartphone ben carico ed un paio di auricolari per l'ascolto dell'audioguida.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 17 euro comprensivi di pratica di meditazione/yoga, vista al castello ed al parco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL SEGUENTE LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meditazione-del-cuore-sotto-la-luna-piena-161781925093.

Per informazioni: 349 546 3645 - 348 6412503.

