Conferenza e dibattito: "Meditazione e psichedelici" il 20 maggio 2022. Il secondo di tre appuntamenti dal vivo per esplorare domande e risposte che pongono la pratica di consapevolezza insegnata nella tradizione buddhista di fronte alle sfide, ma anche alle opportunità del mondo contemporaneo. Gli incontri, condotti da Chiara Mascarello e Francesco Tormen, prevedono un’introduzione a due voci del tema della serata, alla quale seguirà una sessione di dibattito che consentirà ai partecipanti di confrontarsi e sostenere la propria posizione in una gioco a squadre al contempo leggero e impegnato, per ritornare a incontrarsi e affrontare assieme i cambiamenti che ci attendono, sotto l’auspicio di due concetti-guida: consapevolezza e condivisione.

In questa puntata ci domanderemo: esiste un’analogia tra l’effetto della meditazione e quello di sostanze come LSD, psilocibina o mescalina? È possibile utilizzare questo genere di strumenti all’interno di un percorso terapeutico di consapevolezza? Quali sono i rischi e le accortezze da considerare per una scelta di questo tipo? Che cosa dice la scienza a riguardo? Che cosa affermano invece il buddhismo e le altre tradizioni contemplative?

Informazioni e contatti

