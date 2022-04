Meditazione spirituale alla Basilica del Santo

Uno dei momenti più significativi della liturgia della Settimana Santa, prima della riforma del Concilio Vaticano II (1962-1965), è sicuramente stato, nella Chiesa Cattolica la celebrazione dell’ufficio liturgico del Mattutino e delle Lodi del giovedì, del venerdì e del sabato Santo. Tale ufficio era normalmente detto “delle Tenebre” ed era ricco di simbolismi e caratterizzato da una scenografia fortemente allusiva, mirante a far rivivere i misteri della passione e morte di Cristo. Certamente, tra i rituali della Settimana Santa, era quello più suggestivo e seguito con maggiore devozione dai fedeli.

L’Ensemble vocale e strumentale della Cappella Musicale del Santo, propone una Meditazione spirituale con al centro la prima esecuzione in tempi moderni dei Responsori per i Mattutini del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo di Padre Francescantonio Vallotti. All’interno della vasta produzione sacra di P. Vallotti i Responsori per la Settimana Santa, scritti nel 1733, occupano un posto di rilievo in quanto sono una fra le prime opere composte dal maestro della cappella antoniana dopo che ne aveva assunto la direzione nel 1730 e contribuirono a diffondere in Europa la fama di Vallotti come compositore. Furono apprezzati anche del re di Prussia Federico II, eccellente dilettante di musica, tanto che a Vienna ancora nei primi decenni dell’Ottocento si eseguivano regolarmente durante la Settimana Santa .

Con questa esecuzione l’Ensemble della Cappella Musicale del Santo, diretta da Valerio Casarin, intende fare riemergere uno dei capolavori contenuti nell’archivio della Biblioteca Antoniana.

Appuntamento alla Basilica del Santo, martedì 5 aprile, ore 20.45.

