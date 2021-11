Tempo d’Avvento con le meditazioni musicali in gregoriano in Battistero

Saranno gli intensi e splendidi affreschi di Giusto de’ Menabuoi del Battistero della Cattedrale a Padova – riconosciuti patrimonio dell’umanità (Urbs Picta) – a far da cornice a quattro meditazioni musicali per altrettanti venerdì, che verranno proposte a partire da venerdì 26 novembre, alle ore 20. Sarà un’occasione per introdursi e vivere il tempo di Avvento che inizia domenica 28 novembre.

Quattro venerdì in cui i cantori della Cappella musicale della Cattedrale diretti dal maestro Alessio Randon, proporranno brani tratti dai Primi Vespri delle quattro Domeniche d'Avvento in canto gregoriano. La proposta, particolarmente rivolta alle parrocchie del centro storico e alla città di Padova, vedrà inoltre una riflessione spirituale, a partire dagli affreschi di Giusto de’ Menabuoi, di don Gianandrea Di Donna, direttore dell’Ufficio per la Liturgia e direttore dell’Istituto diocesano di musica e canto per la liturgia “Pio X”.

Ogni serata avrà inizio alle ore 20, è necessaria la prenotazione dei posti scrivendo a iscrizioniliturgia@ diocesipadova.it e specificando per quali date si chiede la partecipazione. L’accesso è con mascherina e green pass.

I venerdì sono: 26 novembre, 3-10-17 dicembre 2021.